Router Huawei WiFi Mesh X3 Pro: uma autêntica peça de decoração com Wi-Fi 7

A Huawei anunciou um novo router, que procura estabelecer um novo padrão dentro do setor. O WiFi Mesh X3 Pro reflete a filosofia da marca sobre combinar "a estética da natureza e tecnologia de ponta".

O Huawei WiFi Mesh X3 Pro representa a visão da marca sobre integrar a tecnologia na vida diária com elegância e propósito.

Mais do que um dispositivo de conectividade, este novo router integra-se na decoração, tendo sido "cuidadosamente projetado" para realçar o valor estético dos espaços.

Tecnicamente, o seu poderoso desempenho responde às diversas necessidades das famílias modernas, desde o teletrabalho e ensino à distância, ao entretenimento e controlo de uma casa inteligente.

A Huawei sempre se esforçou por aliar a inovação a um design centrado no utilizador. Com o WiFi Mesh X3 Pro, pretendemos redefinir o que um router pode ser, quebrando a barreira entre a função e a arte.

Disse Nicolas Jiachen, Country Manager da Huawei CBG Portugal, acrescentando que a Huawei "oferece um produto que proporciona um desempenho excecional e uma ressonância emocional através de um design inspirado na natureza".

Router inspirado na estética da natureza

O Huawei WiFi Mesh X3 Pro desafia o design convencional, com uma inspiração no fenómeno natural "golden mountain glow" – um instante mágico em que a luz do sol banha os picos das montanhas com um tom dourado e quente.

Conforme descrito pela própria Huawei, a sua estrutura em acrílico transparente mostra no seu interior motivos de montanhas em relevo, captando "com requinte a serena grandiosidade das montanhas".

A complementar o design está um sistema de iluminação LED dinâmico, que simula de forma vívida o efeito de luz etéreo do nascer do sol e do cair da neve.

Os utilizadores podem alternar facilmente entre os modos de iluminação com um simples toque, ou deixar que o router adapte automaticamente o seu brilho:

Tons dourados suaves ao amanhecer;

Luz ambiente quente ao entardecer;

Tons frios suaves durante o dia.

Desta forma personalizada, o router cria uma interação entre tecnologia e ambiente.

De acordo com a marca, a antena de malha metálica transparente do Huawei Mesh X3 Pro é uma inovação de design, que elimina as inestéticas antenas externas sem comprometer a qualidade do sinal.

Desempenho Wi-Fi 7: velocidade e cobertura sem limites

A par do exterior distinto, o Huawei WiFi Mesh X3 Pro está equipado com uma configuração de Wi-Fi 7.

Com uma velocidade de pico teórica de banda dupla que atinge os 3,6 Gbps, o router liberta todo o potencial das redes de fibra ótica gigabit+.

Na prática, isto permite o download instantâneo de ficheiros 4K/8K, o streaming de jogos AAA sem atrasos, e que múltiplos dispositivos se mantenham ligados de forma estável, mesmo em casas com utilização intensiva da rede.

A Huawei promete que a avançada tecnologia Mesh do router garante uma cobertura de sinal total e estável em toda a casa, de apartamentos a grandes moradias, eliminando as "zonas mortas".

Adicionalmente, a sua capacidade de roaming contínuo permite que os dispositivos alternem automaticamente entre os nós da rede com uma latência ultrabaixa.

O resultado são videochamadas, jogos online e streaming perfeitamente fluidos, sem interrupções, em qualquer ponto da casa.