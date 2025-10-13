Pagamentos com tecnologia NFC disponíveis na série Huawei Watch GT 6

O desempenho que conhecemos dos dispositivos da Huawei alia-se à conveniência, com a possibilidade de fazer pagamentos contactless. Com apenas um toque no smartwatch, é possível efetuar transações sem precisar de utilizar o smartphone ou a carteira.

Inspirada na relojoaria tradicional e com tecnologias de destaque, a Huawei Watch GT 6 Series não é apenas conveniente pela sua autonomia de 21 dias, mas, também, por incluir a tecnologia NFC, que permite realizar pagamentos contactless.

Estes pagamentos, eficientes e instantâneos, são processados através de uma integração com a aplicação Quicko Wallet, suportada por equipamentos Huawei, Android e iOS.

Com apenas um toque no smartwatch, o utilizador pode efetuar transações sem precisar de utilizar o smartphone, que pode ficar no bolso, junto da carteira.

Quicko Wallet para pagamentos com os smartwatches da Huawei

Graças à aplicação Quicko, os utilizadores podem usar os seus smartwatches para pagar de forma simples, rápida e segura. Ao introduzir a função de pagamento NFC, a Huawei disponibiliza uma alternativa de pagamentos "mais acessível e moderna", conforme descrito pela própria marca.

Para usufruírem desta possibilidade de pagamento sem contacto, os utilizadores precisam de instalar a aplicação Quicko Wallet nos seus dispositivos – smartphone e smartwatch, através da loja de aplicações disponível nos equipamentos. Depois, os pagamentos passam a estar à distância de um toque.

A Huawei assegura que a aplicação Quicko Wallet garante um alto nível de segurança, utilizando tecnologia de encriptação avançada e códigos de autenticação únicos, que permitem proteger as informações de pagamento contra interceção ou replicação por parte de potenciais atacantes.

Esta abordagem contrasta com as transações tradicionais com cartão magnético ou chip e PIN, que acarretam riscos de clonagem de cartão ou violação de dados.

Além disso, a marca informa que os serviços de pagamento através da aplicação Quicko Wallet são realizados pela QUICKO SP. Z O. O., instituição de pagamento com sede na União Europeia, autorizada em Portugal através da livre prestação de serviços, encontrando-se registada junto do Banco de Portugal sob o código 5837 desde 1 de fevereiro de 2022.

Ainda vai a tempo de receber a oferta de lançamento

A Huawei Watch GT 6 Series chega com um conjunto de novos ou melhorados argumentos:

O Sistema de Posicionamento Sunflower foi atualizado para garantir um GPS ainda mais preciso, permitindo descarregar rotas e navegar offline;

Estreia funcionalidades dedicadas ao ciclismo, oferecendo ferramentas para aumentar a eficiência do treino e dos resultados.

Através de sensores dedicados e de um algoritmo que analisa parâmetros como a velocidade, altitude, inclinação, peso do utilizador e modelo da bicicleta, mede a potência de limiar funcional;

Combinando características de sofisticação e de acompanhamento de treino com a tecnologia NFC, a Huawei amplia ainda mais a liberdade de utilização.

Além da série Watch GT 6, a tecnologia NFC está, também, disponível nos modelos da série Watch 5, Fit 4 e Ultimate da Huawei.