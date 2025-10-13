Apple lançou o iOS 26.1 Beta 3: há novidades e pistas de futura integração de IA

A Apple disponibilizou para programadores o iOS 26.1 beta 3 (assim como para os outros sistemas operativos), com ajustes visuais, melhorias em funcionalidades existentes e indícios de que a integração com modelos de inteligência artificial de terceiros poderá ser ampliada.

iOS 26.1 Beta 3: Principais mudanças visíveis

1. Expansão da compatibilidade linguística com Apple Intelligence iOS 26.1 inclui suporte para mais idiomas na funcionalidade Apple Intelligence, como chinês (tradicional), dinamarquês, holandês, norueguês, português (Portugal) , sueco, turco e vietnamita.

2. Novas línguas no AirPods Live Translation A funcionalidade de tradução em tempo real dos AirPods passa a suportar chinês (mandarim simplificado e tradicional), italiano, japonês e coreano.

3. Aprimoramentos de interface e gestos Ajuste na forma de cancelar alarmes: reaparece a interação “deslizar para desbloquear” (slide to unlock). Nova forma de mudar músicas no app Música: gesto de deslizar (swipe) na mini-player para avançar ou retroceder faixas.



Estas mudanças são mais incrementais comparadas ao salto do iOS 26, mas mostram refinamentos úteis para o utilizador.

Integrações de IA de terceiros: o que a beta revela

Além das melhorias visuais e funcionais, o código desta beta revela indícios de que a Apple está a preparar o sistema para permitir a adição de mais integrações de IA de terceiros, indo além do ChatGPT.

Alguns indícios:

A mensagem numa opção passou de “Report a concern related to ChatGPT” para “Report a concern related to a Third Party”, indicando que a Apple já está a considerar outras fontes ou modelos.

Embora o ChatGPT tenha sido (até agora) a única integração de IA externa no sistema, este renomear aponta para suporte futuro para modelos como o Gemini ou outros.

Algumas especulações falam que essa integração pode não chegar já no iOS 26.1 público, mas talvez em versões posteriores, como iOS 26.2 ou mais adiante.

Além disso, já se discute um protocolo chamado Model Context Protocol (MCP), que tornaria possível que modelos de IA de terceiros interajam com os dados e apps do iPhone de uma maneira padronizada.

Caso o MCP seja integrado, as consequências seriam grandes: permitir que modelos de IA externos façam ações dentro de apps, trabalhem com Siri ou interajam com a interface do sistema, de forma semelhante ao que hoje se faz com ChatGPT.

Impacto e expectativas

A versão final de iOS 26.1 para todos os utilizadores é esperada para final de outubro ou início de novembro.

Enquanto muitos dos novos recursos são melhorias graduais, os sinais de abertura a IA de terceiros são mais estratégicos. Se efetivados, poderão transformar a forma como usamos assistentes inteligentes no iPhone, libertando maior concorrência entre modelos de IA dentro do ecossistema da Apple.

Ainda assim, vale lembrar que essas capacidades estão em estágio de testes no beta: nem sempre o que é visto no código chega ao público final.