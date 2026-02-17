iOS 26.4 mostra quem está a usar o seu hotspot pessoal

A Apple introduziu no iOS 26.4 uma pequena, mas útil, melhoria na gestão do hotspot pessoal. Muito bem pensado!

A nova versão do sistema passa a apresentar estatísticas detalhadas de consumo de dados por dispositivo ligado, tornando mais fácil perceber quem está a usar a ligação do iPhone.

Segundo a informação disponível na primeira versão beta, a funcionalidade surge integrada nas definições do hotspot, com um menu específico para consultar o tráfego.

Hotspot pessoal: Estatísticas de consumo por dispositivo

Até agora, os utilizadores tinham poucas ferramentas para perceber como era gasto o tráfego quando o hotspot estava ativo. O iOS 26.4 passa a apresentar um resumo claro do consumo de dados por cada equipamento ligado.

Ao aceder a Definições e depois a Hotspot pessoal, surge um novo menu de Utilização de dados. Esse ecrã mostra quanto tráfego foi consumido por cada dispositivo, sempre que o hotspot tenha sido utilizado recentemente.

A Apple permite ainda reiniciar estas estatísticas ao redefinir o contador geral de dados móveis nas definições de rede móvel.

Uma função útil para quem depende do hotspot

Esta novidade será particularmente útil para quem usa o hotspot com frequência, seja para trabalhar fora de casa ou para partilhar a ligação com outros dispositivos e pessoas.

Com planos de dados limitados, esta visibilidade adicional permite controlar melhor o consumo e evitar surpresas na fatura. Além disso, torna-se mais simples perceber qual dos equipamentos está a gastar mais dados.

No fundo, trata-se de uma melhoria discreta, mas prática, que reforça o controlo sobre a utilização do iPhone como ponto de acesso móvel.