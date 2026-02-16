Apple lança iOS 26.4 beta 1 para o iPhone. O que há de novo?

A Apple disponibilizou a primeira versão beta do iOS 26.4 para iPhone. Apesar de se esperar que esta atualização trouxesse uma Siri melhorada, tudo indica que essas mudanças não deverão chegar já nesta fase.

iOS 26.4 beta 1: acordo com a Google para reforçar a Siri

Sabe-se que a Apple fechou, em janeiro, um acordo com a Google para utilizar a tecnologia de inteligência artificial Gemini em algumas das melhorias previstas para a Siri, que a empresa tem vindo a desenvolver há cerca de dois anos.

Embora as funcionalidades prometidas sejam conhecidas há algum tempo, a autorização para recorrer ao Gemini é relativamente recente. Nesta versão, o Apple Music apresenta um novo design para álbuns, listas de reprodução, entre outras novidades.

O iOS 26.4 beta 1 chega com várias melhorias internas, destacando-se uma galeria de papéis de parede completamente redesenhada e otimizada para melhor desempenho.

Proteção de Dispositivo Roubado ficará ativa por defeito no iOS 26.4

No início de 2024, a Apple lançou uma nova funcionalidade do iOS chamada Proteção de Dispositivo Roubado.

A funcionalidade de prevenção de roubo era opcional para os utilizadores, já que incluía restrições adicionais que poderiam revelar-se inconvenientes para a maioria das pessoas.

Segundo o documento de suporte da Apple que explica esta funcionalidade de segurança:

Com a Proteção de Dispositivo Roubado, algumas funcionalidades e ações passam a ter requisitos de segurança adicionais quando o iPhone está longe de locais familiares, como casa ou trabalho. Estes requisitos ajudam a impedir que alguém que tenha roubado o iPhone e conheça o código de desbloqueio faça alterações críticas à conta ou ao dispositivo. Autenticação biométrica com Face ID ou Touch ID : algumas ações, como aceder a palavras-passe guardadas e cartões de crédito, passam a exigir autenticação biométrica com Face ID ou Touch ID, sem alternativa ou recurso ao código, garantindo que apenas o utilizador pode aceder a estas funcionalidades.

: algumas ações, como aceder a palavras-passe guardadas e cartões de crédito, passam a exigir autenticação biométrica com Face ID ou Touch ID, sem alternativa ou recurso ao código, garantindo que apenas o utilizador pode aceder a estas funcionalidades. Atraso de segurança: algumas ações de segurança, como alterar a palavra-passe da Conta Apple, passam também a exigir um tempo de espera de uma hora, seguido de uma autenticação adicional com Face ID ou Touch ID.

Esta é, possivelmente, uma das atualizações de segurança mais importantes da versão.

Atualização surge após o iOS 26.3

O iOS 26.4 beta 1 chega depois do lançamento oficial do iOS 26.3, uma versão considerada especialmente pobre em novas funcionalidades e alterações.

Entre as novidades incluídas nesta atualização estão:

Uma forma mais simples de alternar entre Android e iPhone.

Ajustes na galeria de papéis de parede de Astronomia e Meteorologia.

Uma nova funcionalidade para iPhones e iPads com modems Apple C1 e C1X, que permite limitar a localização precisa através da rede celular com alguns operadores selecionados.

Além desta atualização, a Apple disponibilizou também versões beta do iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4, e visionOS 26.4.