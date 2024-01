Pela sua saúde e segurança do iPhone, ative esta funcionalidade

Atualmente, a saúde mental das pessoas é influenciada pelo que acontece ao nível da sua vida no smartphone. Seguramente, haverá um estudo que prova esta teoria. Da experiência que reúno enquanto utilizador, sei que o nosso telemóvel sabe mais de nós do que aquilo que pensamos que sabe. Quem o roubar, vai saber muito sobre a nossa vida. Por isso, a Apple lançou esta funcionalidade: proteção de dispositivos roubados. Pela sua segurança, ative já.

A Apple lançou na segunda-feira, dia 22 de janeiro, uma nova versão do iOS com uma série de novos recursos, como listas de reprodução colaborativas no Apple Music e um novo papel de parede Unity para o Mês da História Negra. Outra nova funcionalidade interessante no iOS 17.3 é algo chamado "proteção de dispositivos roubados"

Esta nova ferramenta antirroubo está desativada por defeito e encorajo os utilizadores do iPhone a ativá-la quando atualizarem para o iOS 17.3.

Esta funcionalidade é o resultado de uma investigação de Joanna Stern e Nicole Nguyen para o Wall Street Journal. Descobriram que os ladrões têm andado a roubar dinheiro e a aceder a dados sensíveis que supostamente estão armazenados em segurança num iPhone e na respetiva conta iCloud. Descrevemos aqui todo o processo.

Mas é importante este novo sistema?

Sim, mas primeiro tempo de perceber onde está a falha: é no código de acesso ao iPhone. E a razão pela qual o código de acesso é uma informação tão importante passa pelo seu poder de desbloquear tudo. Se o larápio estiver com o código na sua posse, poderá desbloquear o iPhone e alterar algumas definições basilares. Mesmo quando o Face ID (ou Touch ID) está ativado, é possível utilizar o código de acesso como método alternativo para desativar algumas proteções.

Por exemplo, depois de o ladrão roubar um iPhone, o código de acesso pode ser utilizado para desbloquear o dispositivo e alterar a palavra-passe do Apple ID nas definições do dispositivo. Desta forma, o sistema Encontrar (Find My iPhone) pode ser desativado, o que significa que o proprietário não pode apagar remotamente o seu dispositivo.

Muitos utilizadores do iPhone também guardam palavras-passe, tais como palavras-passe de aplicações bancárias (do PayPal, por exemplo) no seu Porta-chaves iCloud (e não estão errados). Além disso, podem ter detalhes de cartões de crédito nas suas preferências de preenchimento automático do Safari. Os ladrões também podem abrir notas encriptadas na aplicação Notas para ver se têm outras palavras-passe por lá.

Por isso é muito importante uma palavra-passe de acesso ao iPhone com números e letras, isso dificulta quem está a "espiar" a introdução do código no iPhone ou noutro qualquer equipamento.

Como pode ativar a Proteção de dispositivos roubados

A Apple teve uma ideia interessante, pois baseia-se no facto do utilizador ter o seu rosto, ou impressão digital gravada e ser essa a chave para algumas das mais importantes funcionalidades de segurança serem desligadas.

Além disso, o sistema tira proveito das localizações onde o proprietário mais utiliza o equipamento, tornando lugares fora deste circuito comum suspeitos quando se trata de mudar certas credenciais.

Para ativar vá a Definições > Face ID e código. Introduza o seu código para ter acesso ao menu e dentro deste menu, ativa a opção Proteção de dispositivos roubados.

Claro que existe uma série de mecanismos criados pela Apple para este sítio não ser também de fácil acesso de o ladrão roubar o iPhone e conseguir o código. Até porque desligar esta opção fora dos lugares que o iPhone sabe que é a residência do utilizador, o local de trabalho ou o local onde estuda, entre outros locais frequentes, não irá ser possível... sem algumas informações pessoais extra!

Mas deixamos aqui a totalidade das explicações que deve saber sobre esta nova ferramenta.