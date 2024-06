Quer usar a Apple Intelligence no seu iPhone? É bom que tenha um modelo recente

Depois de vários meses sem uma resposta no campo da IA, a Apple resolveu lançar a sua proposta. A Apple Intelligence é agora uma realidade, com todas as suas capacidades. Claro que todos os que usam o iPhone a querem presente, mas é preciso ter calma, pois esta IA está limitada nos equipamentos onde pode ser usada e não só.

Usar a Apple Intelligence no seu iPhone?

Foi na WWDC desta semana que a Apple revelou o seu trabalho no campo da IA. Criou a sua proposta própria, que irá correr tanto no iPhone como no iPad e nos Mac. A grande maioria do processamento será feito localmente, garantindo assim a segurança da informação dos utilizadores.

Uma questão que surgiu de imediato foi quais os requisitos para poder usar o Apple Intelligence em toda a sua plenitude. Essa informação já surgiu e não é do agrado de todos certamente. A Apple exigirá requisitos elevados e não será qualquer iPhone a receber o Apple Intelligence. Na verdade, apenas dois modelos atuais são compatíveis com as novas funções de IA.

IA só em modelos recentes do smartphone

Como requer alguma potência de hardware, então o Apple Intelligence só estará disponível em dispositivos com processador A17 Pro e SoC Apple Silicon M1 ou superior. Isso significa que o Apple Intelligence estará disponível apenas para o iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Máx. Se tiver um iPhone 15, iPhone 15 Plus ou qualquer iPhone de geração anterior não receberá os novos recursos de IA.

Claro que será esperado que a IA da Apple poderá ser usada nos futuros modelos do iPhone a serem lançados em setembro. A curiosidade é saber se este modelo também será limitado apenas aos modelos Pro, de maior desempenho, ou se será aberto a todos os modelos.

Não é a apenas o SoC a limitar a utilização

Além disso, e de acordo com informação oficial da Apple, as funcionalidades do Apple Intelligence que chegarão no outono estarão disponíveis apenas em inglês dos Estados Unidos. Para utilizá-las, não será apenas necessário ter um dos modelos de iPhone suportados, mas também será necessário ter o idioma do dispositivo em inglês.

A Apple também explicou no seu comunicado que espera a partir de 2025 adicionar suporte para mais idiomas no Apple Intelligence. Isso significa que, quem sabe, tenhamos, no próximo ano, a inteligência artificial do iPhone em português.