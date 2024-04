A abertura do iOS a novas lojas de apps foi uma das maiores mudanças que a União Europeia trouxe com a DMA para o universo da Apple. Estas passam a estar disponíveis para os europeus, que assim veem o leque de apps disponíveis aberto. Este caminho é agora começado: a AltStore, a primeira loja alternativa oficial à App Store na UE, já está disponível.

AltStore já está disponível

Não era segredo que a AltStore iria regressar ao iPhone. Graças às alterações que decorem da Lei dos Mercados Digitais da UE, esta loja alternativa à App Store já pode ser instalada. Isso significa que os utilizadores da UE, agora podem aproveitar o Delta, o lendário emulador de jogos para as diferentes consolas Nintendo.

O AltStore deve ser descarregado da Internet e requer aceitar alguns alertas do iOS. Ainda assim, o processo é muito simples e em alguns passos pode ser instalado num iPhone com o iOS 17.4 instalado. Depois que a AltStore estiver instalada, os utilizadores podem usar o Delta, o lendário emulador de jogos, e o Clip, um gestor de segundo plano para a área de transferência.

https://twitter.com/altstoreio/status/1780634838187315358

Primeira loja alternativa oficial à App Store na UE

Claro que usar a AltStore não é gratuito. Embora não tenha um preço muito elevado, custa 1,50 euros por ano, mais impostos. Dentro da AltStore existe o Delta, o emulador de jogos para as diferentes consolas Nintendo. Este, ao contrário do iGBA, que foi retirado da App Store, é aprovado pela Apple. Há também o Clip, uma área de transferência disponível para assinatura anual através do Patreon.

A AltStore é a mítica loja de terceiros que existia na época do jailbreak. O Delta, por outro lado, era o aplicativo mais famoso desta loja, mas nunca havia sido autorizado na App Store devido às suas regras.

Apple teve de mudar o iOS e aceitar novas regras

Esta loja é o ponto de partida para as novas mudanças que estão a ser aplicadas na União Europeia. Mas não será o único, já que a Setapp, o conhecido catálogo de apps para Mac, também terá uma alternativa própria à App Store. Este chegará com cerca de 30 aplicações no dia do lançamento.

São momentos de mudança profunda que agora acontecem no ecossistema da Apple e que vão mudar muito do que está acessível aos utilizadores. Espera-se que seja apenas o início de um processo que em breve se alargará a outros mercados. A Apple não tem como escapar e cumpre escrupulosamente estas novas regras.