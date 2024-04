Forall Phone estará a falhar entregas e a acumular “dezenas de queixas”

A notícia foi hoje avançada pela revista SÁBADO, após detetar uma enchente de queixas a alegar burla e fraude. A empresa terá deixado de responder, "não atendendo o telefone e mantendo a loja física fechada".

A revista SÁBADO falou com uma cliente que se sentiu defraudada pela Forall Phones este ano, corroborando aquela que tem sido a tendência no Portal da Queixa e em outros fóruns de avaliação.

Comprei lá vários telefones e nunca me deram problemas. Mas desta vez optei por comprar online e não na loja. Fiz a encomenda a 23 de fevereiro no site deles e no e-mail que recebi depois de fazer o pagamento eles diziam que o equipamento demorava entre 1 a 5 dias úteis a chegar.

Escreveu a SÁBADO, citando Sara (nome fictício já que a jovem preferiu não ser identificada), que revelou ter sido cliente da Forall Phones várias vezes ao longo dos anos.

Segundo contado, passados esses cinco dias, o telemóvel que comprara não chegou e Sara ligou à Forall para perceber o que tinha acontecido. Explicaram-lhe que, na verdade, o equipamento deveria demorar entre duas a quatro semanas, como constava no site. A jovem confiou e esperou o tempo indicado.

A história continua:

No final de março, nova tentativa para saber quando chegaria o telefone, tendo já passado as quatro semanas limites. Da Forall Phones responderam que afinal aquele telemóvel não estava em stock e que "por lapso estava disponível no site" quando Sara o tentou comprar. Dispuseram-se então a fazer o reembolso do valor pago pelo equipamento - 500 euros. Informaram que esse reembolso seria feito em 14 dias úteis.

Os 14 dias passaram e o dinheiro não foi recebido, tendo então a jovem deslocado-se até à loja física indicada no site, na Rua Joaquim Agostinho, em Lisboa. O espaço estava fechado com um papel na porta a informar que tinham encerrado temporariamente. Entretanto, o número de telefone deixou de estar atribuído e da conta de e-mail Sara também não recebia resposta.