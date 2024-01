As grandes empresas estão constantemente a evoluir e a investir em novos projetos como forma de também expandirem a sua área de atuação e aumentarem as suas receitas. Neste sentido, a Google vai investir mil milhões de dólares num data center no Reino Unido.

Google: mil milhões de dólares para data center no Reino Unido

Segundo as notícias recentes, a Google vai apostar no mercado britânico e investir mil milhões de dólares na construção de um data center no Reino Unido, mais concretamente nos redores da cidade de Londres. A notícia foi divulgada pela agência Reuters e indica que foi a própria gigante do mundo tecnológico que revelou a novidade nesta quinta-feira (19). E esta aposta acontece numa altura em que há um grande aumento por pedidos de serviços de Internet na região do Reino Unido.

Em concreto, a notícia adianta que o próximo novo data center da Google irá localizar-se num terreno com cerca de 13 hectares que foi comprado pela empresa em 2020. O local situa-se na cidade britânica de Waltham Cross e fica a cerca de 24 quilómetros do centro de Londres.

Por sua vez, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse num comunicado que este investimento da Google é um "enorme voto de confiança" na região e que "o investimento de mil milhões de dólares do Google é uma prova de que o Reino Unido é um centro de excelência em tecnologia e tem um enorme potencial de crescimento".

Já Ruth Porat, diretora financeira da Alphabet (dona da Google), disse em comunicado que "este novo data center ajudará a responder à crescente procura pelos nossos serviços de IA e nuvem e trará uma capacidade computacional crucial para as empresas no Reino Unido, ao mesmo tempo que vai criar empregos técnicos e de construção".

Este anúncio acontece pouco tempo depois de a Microsoft ter revelado os seus planos para aplicar 2,5 mil milhões de libras (~2,91 mil milhões de euros), na Grã-Bretanha, por um período de três anos, assim como aumentar a sua capacidade de data center de forma a estes sustentarem os seus futuros serviços na área da Inteligência Artificial.