É inegável que a Apple tem tido problemas sérios com o iPhone 15 e o iOS 16. A marca tem tratado de cada uma destas situações e a prova disso foram as várias versões do iOS lançadas. Uma das últimas situações detetada estava nos carros da BMW, algo que a Apple veio agora admitir e garantir uma solução para breve.

Foram muitas as situações complexas que surgiram com o iPhone 15 logo após o seu lançamento. Um dos problemas foi o aquecimento anormal, algo que a Apple acabou por resolver depois com uma nova versão do iOS, atualização que resolveu também outras situações.

Outro problema recente tem a ver com o carregar o iPhone 15 num carro da BMW. Ao usar a função de carregamento sem fios, há relatos de que o chip NFC deste smartphone deixa de funcionar.

Um memorando interno da Apple, a que alguns meios tiveram acesso, veio agora mostrar que a empresa reconheceu a situação que acontece no carregamento sem fios dos carros da BMW e alguns Toyota Supra.

Este memorando da Apple vem confirmar o problema, mas acabou por não esclarecer qual a causa do mesmo. No documento a empresa refere que o bug deverá ser resolvido em breve numa nova versão do iOS.

Dado que esta informação surge pouco tempo depois de a Apple lançar o iOS 17.1, a solução não deverá ter chegado ainda. Assim, deverá ser com uma das próximas atualizações que a Apple irá resolver este problema que apenas se manifesta nos carros da BMW e nos Toyota Supra.

Até agora, e sempre que este problema acontecia, os utilizadores viam o seu iPhone 15 reiniciar, ficando depois o chip NFC bloqueado. A solução para estes casos era o reiniciar deste chip com recurso a software proprietário da Apple ou então fazer a reparação do equipamento.