O julgamento que coloca a Google no banco dos réus tem revelado muita informação que se julgava privada. Alguns segredos associados à gigante das pesquisas foram revelados, bem como muitos dos seus negócios com a concorrência. Agora, e baseado no que está a ser dito, foi revelado quanto a Google paga à Apple para ser o seu motor de pesquisa. E é um valor milionário.

Apesar de serem concorrentes diretas em muitas áreas de mercado, a Google e a Apple partilham alguns pontos comuns. Em especial, o motor de pesquisa da Google é o padrão em todos os sistemas operativos da Apple, tendo assim uma expressão ainda maior neste mercado.

Claro que a Google tem de pagar para conseguir esta posição e o que o New York Times revelou mostra o patamar de valores atingido. Segundo o que é revelado, em 2021 a gigante das pesquisas terá pago 18 mil milhões de dólares à Apple para manter esta posição. O valor está acima do que os analistas previram.

Importa notar que este valor não garante apenas a posição de motor de pesquisa padrão no iOS e no macOS, mas tem outros efeitos no universo da Apple. É uma forma de conseguir indiretamente que a gigante de Cupertino crie o seu próprio motor de pesquisa para os seus produtos ou comprar outros, como se sabe ter estado perto de fazer com o Bing.

Neste mesmo julgamento, o CEO da Microsoft já tinha revelado mais informações. Segundo Satya Nadella, se a Google ficasse sem este negócio, poderia usar os seus produtos para se promover, o que acabaria por afastar os utilizadores do Safari e de outras das suas aplicações mesmo dentro do iOS ou do macOS.

Na verdade, esse passo esteve já quase a ser dado por várias vezes. A Google terá procurado encontrar uma alternativa ao Spotlight da Apple, com algumas propostas que foram desenvolvidas para estarem presentes no Chrome e para darem aos utilizadores acesso a informações diretas e relevantes.

É curiosa a relação entre estas duas empresas, que se defrontam de forma tão direta em muitas áreas. Na verdade, e fora do que se vê diretamente, dependem uma da outra e procuram controlar-se com ações como o pagamento de 18 mil milhões de dólares para serem algo importante como o motor de pesquisa padrão do iOS e o macOS.