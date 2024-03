Apple Watch: 5 aplicações que serão úteis na sua vida

O Apple Watch, além de um "médico digital", é também uma espécie de computador de bordo. E as aplicações que podemos usar ajudam-nos na nossa viagem diária. Como tal, deixamos 5 aplicações que julgamos serem muito interessantes para o utilizador do relógio da Apple.

O Apple Watch está cada vez mais poderoso e permite-nos ter no pulso as notificações das nossas redes sociais, permite vermos os e-mails que entram no nosso correio, sabermos para onde vamos com indicações de GPS, gerir músicas que passam nos nossos auscultadores, receber e fazer chamadas. Além disso, permite monitorizar o nosso sono, ter a passagem de avião à distância de um código QR, permite usar o Apple Pay para podemos pagar as contas, assim como permite a análise de desempenho nas nossas atividades físicas.

Claro, as aplicações são um dos segredos, e por isso deixamos 5 aplicações muito interessantes para quem tem um Apple Watch.

5 apps para trazer e usar no pulso

Das pequenas coisas, até aos grandes momentos do dia a dia, estas são apps que, não sendo totalmente gratuitas, permitem usar sem pagar e têm depois "compras dentro da app".

1 - Parcel

Esta aplicação começou a ser uma espécie de "imprescindível". Como cada vez fazemos mais compras online, esta app possibilita seguir encomendas de mais de 300 transportadoras, entre as quais os CTT, a UPS, a DHL, a SEUR, a Chronopost, a FedEx, a NACEX, a Deutsche Post e muitas mais. Pode consultar a lista completa de todas as transportadoras suportadas em: https://parcel.app

As informações de seguimento das encomendas são recolhidas pelos nossos servidores para que possa recebê-las diretamente no seu dispositivo com um simples toque. E se tiver o código de barras do número de seguimento, pode utilizar o leitor de códigos de barras integrado no Parcel. Graças ao reconhecimento automático de transportadoras, pode adicionar novas encomendas em apenas alguns segundos.

Preço: Grátis | Oferece compras integradas

2 - Pillow: Rastreador de sono

Tem problemas para dormir? Durma melhor com o Pillow. Basicamente esta app é como se fosse o seu assistente inteligente de sono. A aplicação pode analisar os seus ciclos de sono automaticamente, usando o Apple Watch (sim, tem de dormir com o relógio). Apesar de não ser tão eficaz, a empresa responsável pela ferramenta refere que pode usar a app Pillow sem um Apple Watch, colocando o seu iPhone ou iPad no colchão perto do seu travesseiro.

Esta app também permite que seja usada como um despertador inteligente para acordar no estágio de sono mais leve possível e comece o seu dia renovado e relaxado. Grave eventos de áudio importantes, como roncar, apneia do sono e falar ao dormir. Explore tendências sobre o seu sono e compare a qualidade do seu sono com várias métricas do Apple Health que afetam o sono.

Preço: Grátis | Oferece compras integradas

3 - Cardiogram

Cardiogram é uma aplicação que foi desenvolvida em colaboração com investigadores da Universidade da Califórnia, mais concretamente com o departamento de estudos de saúde do coração, unidade que ajuda na erradicação das doenças cardíacas.

A app desenvolve um sistema que permite detetar fibrilhação auricular – condição médica que pode levar a um acidente vascular cerebral – usando tecnologias inovadoras ao alcance do consumidor convencional.

Esta app tem evoluído substancialmente o seu algoritmo no objetivo de detetar ritmos cardíacos anormais usando o sensor de frequência cardíaca do Apple Watch.

Preço: Grátis | Oferece compras integradas

4 - One Drop: Better Health Today

One Drop Mobile é uma aplicação premiada e vem carregada com recursos para ajudar o utilizador a alcançar ótimos resultados. Basicamente permite gerir vários fatores associados com o controlo da diabetes.

A aplicação permite que os utilizadores do Apple Watch, que vivem com diabetes, pré-diabetes, pressão alta e colesterol alto, ter um cruzamento de informações de saúde, tudo num só lugar.

Preço: Grátis | Oferece compras integradas

5 - Clicker

Esta aplicação surgiu quando, há dias, estava a entrar num evento e alguém controlava as entradas, o número de pessoas que passavam na porta. A pessoa tinha um "contador" e dava um clique a cada entrada.

Ora esta app, Clicker, não é mais que um contador mas que tira partido do ecrã touch do Apple Watch. Permite clicar e contar cada toque que se dá em algarismos simples de perceber. Tem uma opção para retirar cliques e limpar, levando o contador a zero. E pronto, é só isso mas para o que é necessário... é competente.

Preço: Grátis | Oferece compras integradas

Estas são algumas das muitas que existem. Deixamos o desafio aos nossos leitores para sugerirem as suas aplicações de eleição.