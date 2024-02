Apple lança quarta beta do iOS 17.4, macOS Sonoma 14.4…

O desenvolvimento do iOS 17.4 será concluído em breve. A Apple acaba de enviar o iOS 17.4 beta 4 para os programadores. O software de pré-lançamento concentra-se principalmente nas alterações feitas na UE devido a requisitos regulamentares. A Apple também lançou o macOS 14.4 beta 4, visionOS 1.1 beta 3, watchOS 10.4 beta 4 e tvOS 17.4 beta 4.

O que traz de novo o iOS 17.4?

O iOS 17.4 introduz alterações profundas na forma como a App Store e as aplicações funcionam na União Europeia, abrindo caminho para mercados de aplicações alternativos, sistemas de pagamento alternativos, suporte para motores de navegação de terceiros e acesso NFC para bancos e fornecedores de pagamentos terceiros. Estas funcionalidades estão limitadas à UE e não estarão disponíveis noutros países.

Há, no entanto, alterações nas aplicações de jogos e, com o lançamento do iOS 17.4, a Apple vai permitir aplicações de jogos na cloud, como o Xbox Cloud Gaming e o Nvidia GeForce NOW. Os minijogos, chatbots e plug-ins também podem agora utilizar o sistema de compras na aplicação.

Para além destas atualizações, o iOS 17.4 adiciona novos caracteres emoji, transcrições para podcasts na aplicação Podcasts, suporte para utilização do SharePlay com o HomePod, Atividades em direto do cronómetro e muito mais.

Em resumo:

Para os utilizadores europeus, o iOS 17.4 beta 4 adiciona algumas alterações importantes, tais como:

Marketplaces - ou lojas de aplicações alternativas : os programadores de aplicações na UE podem optar por oferecer as suas aplicações em lojas de aplicações alternativas, desde que cumpram os critérios da Apple em matéria de experiência do cliente, apoio e prevenção de fraudes, entre outras alterações.

: os programadores de aplicações na UE podem optar por oferecer as suas aplicações em lojas de aplicações alternativas, desde que cumpram os critérios da Apple em matéria de experiência do cliente, apoio e prevenção de fraudes, entre outras alterações. Notarização para aplicações iOS : uma revisão de base que se aplica a todas as aplicações, independentemente do canal de distribuição, centrada na integridade da plataforma e na proteção dos utilizadores. A autenticação envolve uma combinação de verificações automatizadas e revisão humana.

: uma revisão de base que se aplica a todas as aplicações, independentemente do canal de distribuição, centrada na integridade da plataforma e na proteção dos utilizadores. A autenticação envolve uma combinação de verificações automatizadas e revisão humana. Opções do navegador predefinido : os utilizadores da UE podem escolher um novo navegador predefinido a partir de uma lista dos navegadores mais descarregados em dispositivos iOS logo após a atualização para o iOS 17.4.

: os utilizadores da UE podem escolher um novo navegador predefinido a partir de uma lista dos navegadores mais descarregados em dispositivos iOS logo após a atualização para o iOS 17.4. Acesso NFC de terceiros : os bancos e os serviços de pagamento de terceiros podem ser oferecidos aos iPhones europeus.

: os bancos e os serviços de pagamento de terceiros podem ser oferecidos aos iPhones europeus. Mais acesso: os programadores podem solicitar funcionalidades adicionais de hardware e software para a Apple.

De referir que algumas destas alterações mais profundas para o mercado europeu ainda estão a ser testadas, podendo na versão final existir algumas diferenças.

Neste lançamento, a Apple também lançou hoje a terceira versão beta da próxima atualização do visionOS 1.1 para programadores, permitindo-lhes testar novas funcionalidades antes de o software ser lançado ao público.