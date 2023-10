Um dos mais icónicos ratos da Apple é aquele que todos apontam como tendo uma forma de carregamento ridícula. Sim, o Magic Mouse vai voltar a ser atualizado e desta vez a proposta é receber uma porta USB-C. Será que a Apple vai manter o erro?

Scary Fast poderá trazer Magic Mouse USB-C

A Apple provavelmente anunciará as novas versões do seu Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad para o Mac no já anunciado evento "Scary Fast". Este realizar-se-á na próxima segunda-feira, 30 de outubro, e, de acordo com o analista Mark Gurman da Bloomberg, estes dispositivos de input estarão na lista. Espera-se que os acessórios atualizados estejam equipados com portas USB-C em vez de portas Lightning para carregamento.

Os acessórios serão provavelmente revelados juntamente com um iMac de 24 polegadas atualizado com um chip M3, que Gurman também espera que seja anunciado no evento.

Não é claro se os acessórios terão alguma alteração de design para além da mudança para USB-C. Eles parecem praticamente os mesmos de quando receberam a sua última grande atualização em outubro de 2015, embora tenha havido algumas pequenas revisões ao longo dos anos, incluindo uma mudança para cabos trançados e novas opções de cores que estão disponíveis apenas com o 24 polegadas iMac. A Apple também lançou um Magic Keyboard com um botão Touch ID em 2021.

Embora o Magic Mouse dure cerca de um mês ou mais entre as cargas, a posição da porta Lightning na parte inferior do rato tem sido um meme na comunidade Apple desde que saiu no mercado. As razões? Então, haverá forma mais ridícula de carregar um dispositivo do que o colocar virado ao contrário?

A técnica da empresa de Cupertino impede que o rato seja usado durante o carregamento. Não se sabe se a porta USB-C da nova versão será colocada numa localização mais conveniente.