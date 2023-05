GeForce RTX 4060 Ti pode chegar com 8 GB de memória GDDR6 a 18 Gbps

Tal como aqui já havíamos referido, é possível que a nova placa gráfica GeForce RTX 4060 Ti chegue ao mercado no final deste mês de maio. E à medida que o tempo vai passando, vão sendo revelados novos detalhes sobre esta GPU da Nvidia. E as últimas informações indicam que a gráfica chegará com uma capacidade de memória GDDR6 de apenas 8 GB a 18 Gbps.

GeForce RTX 4060 Ti: 8 GB de memória GDDR6 a 18 Gbps

De acordo com o leaker @momomo_us, conhecido por revelar detalhes sobre os chips gráficos que estão para ser lançados, a próxima GeForce RTX 4060 Ti deverá chegar com uma capacidade de memória GDDR6 de 8 GB a 18 Gbps. Esta informação refere-se a modelos personalizados, nomeadamente às placas gráficas da Palit.

Os dados indicam que, por exemplo, o modelo topo de gama Palit GeForce RTX 4060 Ti STORMX OC conseguirá atingir frequeências de 2.670 MHz, o que resultará num overclock de 135 MHz, enquanto que a versão mais acessível DUAL OC pode, curiosamente, alcançar os 2.685 MHz, que representa um overclock de 150 MHz.

Outros detalhes confirmam o que já se suspeitava, nomeadamente no que se refere à baixa capacidade de memória. Ou seja, a GeForce RTX 4060 Ti virá então apenas com 8 GB de memória GDDR6 e uma interface de memória de 128 bits. Há ainda a confirmação de que esta memória atinge uma frequência de 18 Gbps, o que se tarduzirá numa largura de banda de 288 GB/s (menos 160 GB/s da antecessora RTX 3060 Ti, a qual conta com uma interface de memória de 256 bits e uma largura de banda de 448 GB/s).

Esta placa gráfica trará então o chip Nvidia AD106-350 com 4.352 núcleos CUDA, é baseado na arquitetura Ada Lovelace e conta com o processo de fabrico de 4 nm da TSMC. Estima-se que a GeForce RTX 4060 Ti possa chegar ao mercado com um preço recomendado de 399 dólares. Mas vamos então aguardar até ao final deste mês, mais concertamente a 29 de maio quando o CEO Jensen Huang fará uma conferência em Taiwan, na Computex.