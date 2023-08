Gráficas Nvidia GeForce RTX 40 para desktop podem esgotar em breve

Quando se ftrata do setor das placas gráficas, a Nvidia continua a ser a líder indiscutível, com um domínio significativo e longe da concorrência da AMD e da Intel. No entanto, para quem está a pensar comprar um equipamento da empresa, é melhor apressar-se pois tudo indica que as GeForce RTX 40 para desktops podem esgotar em breve e a marca irá focar-se na produção das GPUs para portáteis.

GeForce RTX 40 para dektops podem esgotar em breve

De acordo com as últimas informações vindas da indústria, a Nvidia está a lidar com as fracas vendas de alguns dos modelos da sua atual linha de placas gráficas RTX 40 de uma maneira muito própria.

Desengane-se quem pensa que a empresa de Jensen Huang irá adptar a estratégia de reduzir o preço dos seus chips para agradar aos utilizadores que consideram o valor destes equipamentos elevado. Por sua vez, o executivo vai agir de forma mais simples e prática ao desinvestir da produção das GeForce RTX 40 para desktops e focar-se na produção destas placas gráficas para o segmento dos computadores portáteis. Com esta estratégia, estas GPUs de desktop vão então em breve esgotar-se e a marca não tem planos para repor esse mesmo stock.

O outro lado desta medida é que, assim que a escassez comece a surgir, é muito provável que assistamos a um aumento de preço das gráficas, tal como aconteceu noutras situações, como a pandemia da COVID-19 e a compra massiva para a mineração de criptomoedas. Espera-se que o stock das RTX 40 comece a reduzir drasticamente neste terceiro trimestre de 2023.

Mas esta decisão também tem por base o panorama atual, pois os dados recentes mostram que, devido a vários fatores, como o encerramento de milhares de empresas, há uma tendência para que se opte pela compra de portáteis em vez de desktops. Para além disso, a procura por portáteis está a aumentar, o que se traduz naturalmente num aumento de pedidos de placas gráficas para este setor.

Ao mesmo tempo, temos o problema latente da capacidade de produção condicionada da TSMC que, para já, afetará apenas chips gráficos IA. Mas certamente que, de alguma forma, esta sobrecarga da gigante taiwanesa vai ter impacto também na produção dos chips domésticos.