Segurança máxima! Esta pen USB vai destruir-se para manter os seus dados protegidos

A segurança deve ser tomada em consideração em muitos cenários, desde o software até à parte física de uma pen USB, por exemplo. O hardware deve ser protegido, em especial o que armazena dados dos utilizadores. Uma nova pen USB foi agora desenvolvida, que vai destruir-se para garantir que os dados dos utilizadores estão protegidos. Conheça a Ovrdrive.

Pen USB com o máximo de segurança

A solução mais simples para manter os dados protegidos numa pen USB é cifrando o seu conteúdo. Assim, e mesmo que seja roubada ou acedida sem autorização, apenas o utilizador conseguirá aceder aos dados presentes e extrair a sua informação. As restantes tentativas vão ser infrutíferas.

Infelizmente nem sempre é possível este passo, sendo até ilegal em alguns países. Pode trazer sérios problemas para os utilizadores que optem por este passo. Assim, e para garantir uma proteção adicional, Ryan Walker da Interrupt Labs criou a Ovrdrive.

Esta pen USB tem presente software que irá levar à sua destruição caso não seja usada da forma correta. Isto significa colocar e retira o dispositivo 3 vezes, para assim ter acesso aos dados. Todos os que não o fizerem vão ter a pen derreter ligada ao seu computador, eliminando assim os dados presentes, e provavelmente até mais.

Destruir-se para ter dados protegidos

Existe ainda a possibilidade da pen não se destruir, mas aparentar estar com problemas ou avariada. Para isso irá esconder a partição principal e ficar assim (aparentemente) inutilizada. É uma abordagem menos agressiva e que poderá garantir a sua utilização posterior.

Todo o software e hardware criado para a Ovrdrive é open-source e está disponível no GitHub. Para avançar teve uma campanha de crowdfunding no Crowd Supply, que ultrapassou os planos originais. O lançamento desta pen USB está previsto para lançamento em agosto de 2024, com um preço de 12 dólares para entrega em qualquer ponto do planeta.

É curiosas a solução que o criador da Ovrdrive encontrou para proteger os dados. Este é um produto destinado a jornalistas, pesquisadores e outros que necessitam de uma camada extra de segurança de armazenamento. No final, e se não for usada como definido, o fim é mesmo o destruir-se para manter os seus dados protegidos.