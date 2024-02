Que apps consomem mais bateria nos smartphones? A DXOMARK tem a resposta

É no próximo domingo que se comemora o Dia Internacional da Bateria. Para estar presente nesta ocasião, a DXOMARK pediu à sua equipa de Qualidade da Bateria que analisasse o consumo de energia de algumas das aplicações favoritas. Os resultados são surpreendentes.

Com toda a experiência da DXOMARK no universo dos smartphones, esta é capaz de avaliar e tirar conclusões em muitas áreas. Estas são sempre o resultado das avaliações que faz e que todos reconhecem como sendo uma entidade neutra e, principalmente, muito credível nos resultados que apresenta.

Para avaliar as apps que mais bateria consomem, a equipa da DXOMARK realizou testes em 14 smartphones. Destes, 7 são equipamentos de gama média e 7 são propostas de topo do mercado, todos lançados em 2023. Estes foram usados para avaliar o consumo de bateria nas principais apps de mensagens, streaming de vídeo curto e streaming de vídeo longo.

Os resultados dos testes realizados podem surpreender, em especial no que toca ao desempenho dos smartphones e das suas baterias. Os dados obtidos foram tornados públicos e podem ser visto abaixo, nas 3 categorias definidas antes.

No campo das apps de mensagens, o principal culpado pode parecer estranho, mas no geral existe uma justificação para esta posição. Enquanto as outras apps mostram dados de consumo semelhantes, a app de SMS consome mais energia, o que pode ser atribuído ao uso mais constante de dados dos smartphones.

Na segunda categoria leva a teste de bateria, o principal culpado é bem conhecido de todos. Quando comparado a outras apps de vídeos curtos, o Instagram Reels esgota a bateria mais rapidamente, enquanto o TikTok e o Snapchat apresentam melhor otimização da bateria.

Por fim, e na terceira categoria, o maior consumidor de bateria surge destacado. Falamos do Amazon Video, que se destaca face ao Netflix, YouTube e Disney. Aqui vemos que os smartphones de topo estão melhor otimizados do que as propostas da gama média para o streaming de vídeo. Isso pode ser devido aos SoC de menor desempenho em equipamentos de preços mais baixos.

