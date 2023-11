GPU Adreno 830 do Snapdragon 8 Gen 4 será 10% mais rápida que a do Apple M2

Há uma concorrência constante no mercado dos componentes que compõem as nossas máquinas, sejam elas smartphones, computadores, consolas, etc, à medida que novos modelos vão sendo lançados e desenvolvidos. E os dados recentes mostram que a GPU Adreno 830 do próximo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 será até 10 vezes mais rápida do que a do Apple M2.

GPU do Snapdragon 8 Gen 4 mais rápida do que a do Apple M2

Se por um lado continuam a chegar informações sobre o novo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, onde se incluem os testes que comparam o seu desempenho aos chips equiparados do mercado, por outro também já começam a surgir alguns dados acerca do próximo Snapdragon 8 Gen 4. E de acordo com os detalhes revelados, a GPU Adreno 830 desta quarta geração de SoCs da Qualcomm poderá ser até 10% mais rápida do que a do poderoso M2 da Apple.

De acordo com as informações que o utilizador Revegnus divulgou na sua conta da rede social X, o Snapdragon 8 Gen 4 será muito poderoso, também devido ao seu processo de fabrico de 3 nm. É referido que a gráfica Adreno 830 terá então uma vantagem considerável ao nível de desempenho de 10% face à GPU do Apple M2, conseguindo uma pontuação de 7.200 pontos na ferramenta de benchmark 3DMark Wild Life Extreme. Mas há a referência de que o processador é igualmente poderoso.

Um dos pontos mais impressionantes é, de facto, que o poder gráfico de um chip mobile possa chegar aos calcanhares de um chip para computadores portáteis. E considerando o resultado do benchmark, a quarta geração deste SoC terá uma GPU 36% mais rápida do que a do atual Snapdragon 8 Gen 3. Já no que respeita ao processador, este será 20% melhor em único núcleo e 35% acima em núcleos múltiplos.

O próximo SoC Snapdragon 8 Gen 4 deverá chegar daqui a cerca de um ano e espera-se que seja o primeiro a usar núcleos Oryon PC nos smartphones, o que significa um incremento significativo ao núvel do CPU.