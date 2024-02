Microsoft tentou vender o Bing à Apple em 2018, segundo documentos da Google

A notícia não é nova e já antes o rumor da tentativa de venda do Bing à Apple pela Microsoft surgira. Esta era baseada em informação não confirmada e que nunca foi dada como fidedigna. Agora, tudo foi esclarecido, com o acesso a documentos da Google, associados aos processos que decorrem em tribunal.

Segundo o avançado pela CNBC, estes novos documentos agora revelados fazem parte do processo do Departamento de Justiça dos EUA. Este alegam que a Google tem o monopólio na indústria da pesquisa na Internet.

Do que foi apresentado na passada sexta-feira, a Google confirmou a relação entre a Microsoft e a Apple. Argumentou a proximidade entre as empresas, incluindo as negociações de compra do Bing, é uma prova de que a Google tem alguma concorrência na indústria das pesquisas.

Do que a Google mostrou, a Microsoft pediu à Apple que tornasse o Bing o mecanismo de pesquisa padrão do Safari. Este pedido terá acontecido em pelo menos sete ocasiões diferentes: 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2020. Em cada um desses momentos, a Apple rejeitou a oportunidade devido à qualidade da pesquisa oferecida.

Também no processo, a Google escreveu que a Microsoft abordou a Apple em 2018. Nesse momento queria revelar as melhorias feitas na qualidade da pesquisa do Bing. O objetivo da Microsoft era "vender o Bing à Apple ou estabelecer uma joint venture relacionada ao Bing".

O documento inclui comentários de Eddy Cue, chefe de serviços da Apple:

A qualidade da pesquisa da Microsoft, o seu investimento em pesquisa, não foi nada significativo. Então tudo ficou mais baixo. Portanto, a qualidade da pesquisa em si não era tão boa. Eles não investiam num nenhum nível comparável ao do Google ou ao que a Microsoft poderia investir. E a sua organização de publicidade e como eles monetizam também não eram ótimas.

A Google e a Apple têm uma parceria lucrativa através da qual a Google paga muitos milhões de dólares para ser o mecanismo de pesquisa padrão nas plataformas da Apple. A receita gerada neste acordo foi o "motivo principal" para as negociações da Apple para adquirir o Bing nunca avançarem além dos estágios exploratórios, explicaram vários relatórios.