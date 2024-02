30 anos de Need for Speed celebrados com Unbound

Como o tempo passa! Ou melhor, corre! Já lá vão 30 anos de Need for Speed e o momento não passou despercebido pela Electronic Arts. Venham ver...

Need for Speed é, creio que se pode dizer, um marco no reino dos videojogos. E, acreditem ou não, já vai com 30 anos de existência.

Com alguns jogos mais bem conseguidos que outros, Need for Speed acaba por ser uma série de valor acrescentado e que milhares de fãs aprenderam a apreciar e não podem viver sem.

Para comemorar o 30º aniversário da icónica franquia Need for Speed (NFS), o NFS Unbound lança mais um ano de serviço ao vivo, e oferece aos fãs novos conteúdos empolgantes, melhorias e uma oportunidade de moldar o futuro desta icónica franquia de videojogos. A equipa está empenhada em lançar quatro novos volumes de conteúdo nos próximos 12 meses, com atualizações de conteúdo temático, novos modos, eventos, desafios, classificações, veículos e novas oportunidades de progressão.

A partir do Volume 6, cada volume vai incluir um Speed Pass, que inclui 45 níveis de conteúdo gratuito, e um Premium Speed Pass, com 30 níveis extra de itens premium incluídos. Dois novos carros totalmente personalizáveis também vão ser introduzidos como parte do Speed Pass, bem como outros conteúdos de personalização. Nessas atualizações, a equipa do NFS também se vai concentrar em abordar as correções de bugs e melhorias mais solicitadas.

Neste segundo ano de serviço ao vivo, o NFS Unbound está comprometido em oferecer a melhor experiência NFS aos seus fãs. A equipa está a adotar uma abordagem de melhoria contínua, e procura melhorar a experiência de jogo ao longo do ano com base no feedback dos jogadores.

Mais informações podem ser encontradas aqui.