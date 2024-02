Renault Scenic E-Tech 100% elétrico eleito “Carro do Ano 2024”

O Scenic E-Tech 100% elétrico foi eleito o "Carro do Ano 2024". Os resultados foram anunciados numa cerimónia, no Salão Automóvel de Genebra, na Suíça, esta segunda-feira, 26 de fevereiro.

No dia em que apresenta ao mercado o icónico R5 com as cores do futuro, a Renault aplaude o seu, também, 100% elétrico Scenic E-Tech.

Numa cerimónia, no Salão Automóvel de Genebra, na Suíça, o Renault Scenic E-Tech 100% elétrico foi eleito o "Carro do Ano 2024". Após a primeira ronda de votação, em novembro passado, o Scenic E-Tech 100% elétrico foi escolhido como um dos sete finalistas: BMW Série 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR e Volvo EX30.

Ganhar o prestigiado prémio "Carro do Ano" é um motivo de grande orgulho para todos no Grupo Renault e para a marca Renault. Este reconhecimento demonstra que fizemos as escolhas certas: uma gama que bate recordes, um espaço interior generoso e convidativo, tudo isto com uma pegada ecológica bem gerida! Se acrescentarmos o prazer de condução e o equipamento "voiture à vivre" ("automóvel para viver"), como o novo teto de abrir panorâmico Solarbay, ou o sistema OpenR Link de última geração com sistemas Google integrados, o Scenic E-Tech 100% elétrico tem todas as caraterísticas para reforçar a sua posição no mercado europeu dos veículos elétricos.

Partilhou Fabrice Cambolive, diretor-geral da marca Renault.

O Scenic E-Tech 100% elétrico foi escolhido por um júri de 59 jornalistas do setor automóvel de 22 países, ficando em primeiro lugar com 329 pontos e tornando-se, assim, o sétimo automóvel da Renault a receber o prestigiado título de "Carro do Ano". Antes dele, foi distinguido o Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) e Clio (2006).

Renault não brinca em serviço e este Scenic E-Tech é uma das provas disso

O Scenic E-Tech totalmente elétrico foi desenvolvido sobre a plataforma média AmpR (antiga CMF-EV), e concebido para clientes ativos que procuram versatilidade.

Com zero emissões, ágil, leve (1890 kg) e compacto (4,47 m de comprimento), o Scenic está no seu elemento nas estradas da cidade. Para as viagens longas, o Scenic E-Tech 100% elétrico oferece até 625 km de autonomia (WLTP), conforto, um interior espaçoso e tecnologia que potencializa o prazer de condução.

O preço de entrada do Scenic E-Tech 100% elétrico começa nos 40.690 euros e as encomendas já abriram. As primeiras unidades vão chegar à Rede Renault muito em breve.