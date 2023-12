A proibição de vendas do Apple Watch faz parte de uma longa disputa de patentes entre a Apple e a empresa de dispositivos médicos Masimo. O regulador decidiu em outubro que o sensor de medição de oxigénio no sangue do Apple Watch Series 9 e do Ultra 2 infringe duas patentes da Masimo. Assim, a Apple não poderá importar e vender os seus modelos mais recentes do smartwatch nos EUA. O caso está agora nas mãos do Joe Biden. Será que o presidente dos EUA vai "dar a mão" à Apple?

As Apple Store nos Estados Unidos fecharam na véspera de Natal com uma nova orientação. Quando as portas abrirem no dia 26 de dezembro, entra em vigor a suspensão das vendas do Apple Watch Series 9 e do Ultra 2. Como tal, a Apple removeu os seus principais Apple Watches da sua loja online na quinta-feira passada, e agora também estão a ser removidos das Apple Stores.

Proibição de venda do Apple Watch: o que se passou?

A proibição de venda do smartwatch da Watch surge no âmbito de um longo litígio de patentes entre a Apple e a empresa de dispositivos médicos Masimo. A da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) decidiu em outubro que o sensor de leitura de oxigénio no sangue do Apple Watch Series 9 e do Apple Watch Ultra 2 infringe duas patentes da Masimo.

Na sequência da decisão da ITC, o processo foi enviado para a administração Biden para um período de revisão presidencial de 60 dias. Durante este período, o Presidente Biden poderia vetar a decisão, mas até agora optou por não atuar. O período de revisão presidencial termina oficialmente após 25 de dezembro, pelo que ainda é possível que o Presidente Biden opte por intervir e vetar a decisão da ITC à última hora.

Depois de 25 de dezembro, a Apple será impedida de importar ou vender o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 nos Estados Unidos. A Apple tomou a decisão de retirar os dispositivos do seu sítio Web em 21 de dezembro e das Apple Stores a partir de hoje, como parte dos seus esforços para cumprir "preventivamente" a decisão da ITC.

Será que Biden vai "dar a mão" à Apple?

O presidente já no passado mostrou que não tem como missão intervir e desviar o rumo que as entidades reguladoras tomam. No entanto, Biden ainda o pode fazer, apesar do tempo estar a esgotar-se numa ação de emergência de última hora para manter o mais recente Apple Watch nas prateleiras das lojas.

O Presidente Joe Biden tem até ao final do dia de Natal para anular uma decisão da ITC que impedirá a Apple de vender o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2, entre outros modelos mais recentes, porque violam patentes registadas por outra empresa. Mas parece pouco provável que venha a intervir.

E como a Apple também já percebeu a forma como atua Joe Biden, retirou os modelos de relógios que estão debaixo desta ação da ITC. Refira-se que o Apple Watch SE, o mais barato, que não faz parte da decisão e continuará à venda. No entanto, a proibição afetará inclusive o Series 6 e posteriores (até aos mais recentes, já referidos em cima).