Apple vai suspender a venda dos smartwatches Series 9 e Ultra 2 nos EUA devido a patentes

A Apple é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo inteiro e sempre que há uma notícia em volta da marca de Cupertino, tal é anunciada com bastante destaque. E as últimas notícias não são muito animadoras, uma vez que a empresa da maçã vai suspender a venda dos seus smartwatches Series 9 e Ultra 2 nos Estados Unidos devido a uma guerra de patentes.

Apple Series 9 e Ultra 2 suspensos nos EUA por patentes

De acordo com as mais recentes notícias avançadas pela Reuters, a Apple disse nesta segunda-feira (18) que vai suspender as vendas dos seus smartwatches Series 9 e Ultra 2 nos Estados Unidos da América a partir desta semana, uma vez que está a enfrentar uma disputa de patentes em volta da tecnologia que permite o recurso relacionado com o exigénio no sangue nos dispositivos.

Esta alteração acontece depois de um pedido feito no mês de outubro pela Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC), o qual poderia impedir a marca de Cupertino de importar os seus seus Apple Watches depois de ser descoberto que os dispositivos violam os direitos de patente da empresa de tecnologia médica Masimo.

Esta decisão será agora analisada pelo presidente Joe Biden até ao dia 25 de dezembro, no entanto a Apple disse que já se encontra a adotar medidas preventivas para cumprir com o devido caso a decisão seja mantida. Para já o governo norte-americano não quis comentar este assunto, mas as ações da Apple caíram 1,4% após a notícia.

Segundo a empresa de Tim Cook, as vendas dos seus relógios inteligentes das referidas gamas serão interrompidas do seu site oficial no dia 21 de dezembro e nas lojas físicas após o dia 24 de dezembro. Outros modelos que não contem com o sensor de oxigénio no sangue não são afetados por esta guerra de patentes.

Contudo, Ryan Reith, a vice-presidente do programa de esforços de rastreio de dispositivos móveis da empresa de pesquisa IDC, disse que as vendas dos Apple Watch nos feriados dos EUA não serão afetadas e que o impacto total da decisão, caso esta seja mantida, acontecerá nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, que já são épocas mais baixas.

Segundo os dados da empresa Counterpoint Research, a Apple detém cerca de 1/4 do mercado global de smartwatches, uma participação que tende a aumentar.