Uma viagem, vários condutores: Google Maps está a preparar uma navegação colaborativa

O Google Maps é a ferramenta de navegação preferida de muitos utilizadores, contando com uma série de funcionalidades diferenciadoras. Em breve, poderá ser-lhe acrescentada uma navegação colaborativa, que deverá permitir uma experiência partilhada em tempo real.

Seja dos que fica para trás em viagens de grupo, ou dos que precisa de parar para que os restantes carros o acompanhem, esta funcionalidade pode ser uma verdadeira descoberta para quando um grupo de amigos, família ou mesmo de colegas de trabalho decide viajar em caravana.

Recentemente, os analistas e informadores Igilta e xleaks (David Kowalski) partilharam uma patente da Google, por via da qual a empresa registou uma experiência de navegação colaborativa para a sua aplicação Google Maps. De nome "Co-Navigate", esta deverá permitir que vários utilizadores do Google Maps se juntem a uma determinada viagem, tomando o caminho de um único destino.

Esta nova funcionalidade do Google Maps oferecerá navegação colaborativa entre vários condutores e levará todos os utilizadores a um destino, permitindo-lhes manterem-se ligados durante o percurso.

Segundo observado por Igilta, a maioria das aplicações de navegação foram desenhadas para "viajantes a solo", e a maioria obtém rotas diferentes dependendo do que a aplicação sugere, o que pode levar a confusões.

Google quer simplificar as viagens de grupo no Google Maps

Então, a ideia da Google é que a co-navegação ajude a ligar diferentes utilizadores ou condutores num único itinerário, mantendo-os atualizados em tempo real.

No futuro, o Google Maps pretende adicionar permissão para o envio de notificações, partilha do progresso da viagem, adição de sugestões de locais de encontro e ajuda com o estacionamento.

Apesar de ainda não serem conhecidos muitos pormenores, é possível que, em breve, a Google partilhe mais sobre esta novidade.