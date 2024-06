Apple Watch de Steven Spielberg alertou-o de uma queda. Quem foi para o chão foi o relógio

O Apple Watch tem uma tecnologia muito interessante que monitorizar o utilizador em caso de queda. Muitas pessoas já creditaram a sua saúde a esta funcionalidade. Mas, Steven Spielberg poderá não estar nesta lista. Se tem um Apple Watch e recebeu um falso positivo, não faça o que fez o famoso cineasta!

Steven Spielberg alertado de uma queda pelo Apple Watch

Apesar de ser uma tecnologia muito precisa, a deteção de queda do Apple Watch pode, em determinadas circunstâncias, disparar um alerta falso, os chamados falsos positivos. Seguramente que já nos aconteceu a todos, os dispositivos terem momentos menos felizes e disparar alertas que não correspondem à realidade... e nem por isso os atiramos ao chão, como fez Steven Spielberg.

A história resume-se à simplicidade do ato. Steven Spielberg, o prestigiado realizador por detrás de Jurassic Park, Jaws e West Side Story, estava, no sábado passado, a discursar no Festival de Tribeca para celebrar o 50.º aniversário do seu filme, The Sugarland Express. De acordo com a Variety, durante o seu discurso, o seu Apple Watch também quis um momento de fama.

A Apple, ou pelo menos a sua tecnologia, estava preocupada com a saúde e o bem-estar do maior realizador de Hollywood. A meio da palestra de Steven Spielberg no Festival de Tribeca, no sábado, onde o cineasta celebrava o 50º aniversário da sua primeira longa-metragem, "The Sugarland Express", foi interrompido pelo seu relógio Apple com uma mensagem que dizia "Parece que sofreu uma queda forte". Spielberg disse em tom de brincadeira "Não vou carregar no botão SOS" antes de o atirar para o chão. "Vou buscá-lo mais tarde", disse ele, apenas para recuperá-lo alguns minutos depois, quando começou a emitir algum tipo de sinal de socorro.

Escreveu Lexi Carson da Variety.

Os alertas falsos podem ser acionados quando o Apple Watch deteta que o utilizador está a mover-se naturalmente e, subitamente para, havendo uma alteração de posição. Felizmente, a empresa adicionou a funcionalidade em que o utilizador informa o smartwatch que não precisa alertar os serviços de emergência.

No entanto, quando se está preocupado com outra coisa, como dar um discurso no Festival de Tribeca, este mecanismo não é acionado, e o relógio, por segurança do utilizador, desencadeia a chamada automática para os serviços de socorro.

Como ativar a Deteção de queda no seu Apple Watch

Se o Apple Watch Series 4 ou posterior detetar uma queda grave enquanto estiver a utilizar o relógio, irá começar a vibrar, tocar um alarme e apresentar um aviso.

Pode optar por contactar os serviços de emergência ou fechar o aviso ao premir a Digital Crown, tocar em Fechar no canto superior esquerdo ou tocar em "Estou bem".

Se o Apple Watch detetar que está em movimento, irá esperar que responda ao aviso e não entrará automaticamente em contacto com os serviços de emergência. Se o relógio detetar que está imóvel há cerca de 1 minuto, irá efetuar a chamada automaticamente.

Quando a chamada terminar, o relógio envia uma mensagem aos contactos de emergência com a sua localização, para que saibam que o relógio detetou uma queda grave e que entrou em contacto com os serviços de emergência. O relógio obtém os contactos de emergência a partir da Ficha médica.