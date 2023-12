Conheça o BMAX MaxPad i11 Plus, um tablet potente que vai querer ter na mão

Nesta altura em que as ideias para prendas de Natal escasseiam, importa conhecer alternativas competentes para surpreender aqueles que nos são mais próximos. Assim sendo, hoje, mostramos-lhe o BMAX MaxPad i11 Plus, um tablet desenhado para os exigentes, com um desempenho fora de série.

O BMAX MaxPad i11 Plus chega com uma série de promessas, sendo o desempenho aquela que mais se destaca. Com um processador de oito núcleos UNISOC T606, dispõe de dois núcleos ARM Cortex A75 de 1,6 GHz e seis núcleos ARM Cortex A55 de 1,6 GHz. Além disso, ainda conta com uma GPU ARM Mali G57 MP1 de 650 MHz e um núcleo triplo ISP (24, 8 e 8 MP).

A memória também é elemento de destaque, pois este tablet oferece 16 GB de RAM (8G + 8G) e 256 GB para armazenamento, e ainda possibilidade de 1 TB com cartão Micro SD.

Em termos de ecrã, encontramos um In-Cell IPS com 10,4 polegadas, que proporciona alto contraste e uma experiência visual aprimorada. Com as características ajustadas para os amantes de filmes e séries, mas também para os jogadores natos, os 8,3 mm de espessura conferem conforto ao utilizador.

O tablet da BMAX chega com 7500 mAh de bateria e um carregador USB Tipo-C de 18W pronto para o indispensável carregamento rápido.

Equipado com Android 13, possui uma câmara de 13 MP e uma frontal de 5 MP, replicando as cores com mais precisão e apresentando resultados com mais qualidade.

A banda dual assegura rede 2.4 GHz e 5.0 GHz de WiFi, garantindo melhor contorno de obstáculos e conexões mais rápidas. A par disso, o BMAX MaxPad i11 Plus suporta rede 4G LTE e Bluetooth 5.0.

Para que a navegação não seja um problema, conta com GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU e AGPS.

Preço e disponibilidade do MaxPad i11 Plus

O novo tablet BMAX MaxPad i11 Plus 4G está disponível por apenas 139,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto 7BS4ZCDB. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

BMAX MaxPad i11 Plus