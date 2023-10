Cougar anuncia uma cadeira gaming com ventoinha RGB para os jogadores mais quentes

Os gamers sabem que o conforto é um dos aspetos mais importante quando jogam, especialmente se estiveram perante aventuras bastante desafiantes que fazem acelerar os batimentos cardíacos. Nesse sentido, agora a empresa Cougar anunciou uma nova cadeira gaming que traz uma vantoinha com iluminação RGB.

Conheça a cadeira gaming com ventoinha RGB da Cougar

No que respeita aos equipamentos e acessórios desenhados para o mundo dos jogos, temos que esperar sempre algo ousado, com cores fortes ou aspeto poderoso e futurista. E foi exatamente isso que a Cougar fez com o seu novo produto.

A empresa dedicada ao setor dos jogos anunciou recentemente a sua nova cadeira gaming que conta com uma particularidade muito interessante e diferenciadora, pois o equipamento traz uma ventoinha com iluminação RGB integrada. A cadeira designa-se Cougar NxSys Aero e promete assim oferecer aos jogadores um verdadeiro ar-condicionado integrado para que se refresquem durante os jogos em que o clima mais aquece.

Pelas imagens podemos ver que se trata de uma cadeira com um design semelhante a outras do género, mas com a diferença de apresentar um componente redondo no centro do encosto que é então a ventoinha de 200 mm, a qual garante a circulação do ar arrefecido pelo interior da cadeira e, consequentemente, vai arrefecer as costas do jogador. A Cougar adianta que o nome NxSys surgiu com base no termo ‘Next System’.

No anúncio, a empresa diz "imagine literalmente nunca suar muito durante aquelas sessões de jogo intensas, não importa quão altos sejam os seus níveis de energia. É como ter o seu próprio ar condicionado embutido na cadeira; chega de suor nas costas ou desconforto pegajoso".

Para tornar a experiência ainda mais confortável, a Cougar construiu esta cadeira com uma malha elastomérica e a parte traseira é também ventilada. Para além disso, conta ainda com uma almofada lombar com certificação fisioterapêutica e uma almofada magnética para a cabeça.

Caso tenha ficado interessado nesta cadeira Cougar NxSys Aero, então prepare a sua carteira, pois o equipamento vai ficar disponível nos próximos dias nos EUA por 399,99 dólares, devendo chegar a outros mercados no final deste mês de outubro por 449 euros.