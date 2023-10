Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Onde ainda consigo descarregar o Office 2010?

Viva, Tenho um computador antigo que precisa do office 2010 standard, não estou a conseguir encontrar em nenhum lado, será que ainda existe pela internet uma versão

fidedigna? Com os meus melhores cumprimentos, Tiago Oliveira

Resposta:

Tiago,

Dificilmente irá encontrar um link oficial da Microsoft para descarregar o Office 2010. Esta versão já foi descontinuada, como poderá ver nesta página, e é recomendada a utilização do Microsoft 365.

Ainda assim, e porque falamos da Internet, certamente que irá encontrar vários links onde esta versão da suite de produtividade da Microsoft irá estar disponível. Recordamos que deverá ter um cuidado extremo com o software que descarregar, pois poderá estar comprometido e ter vírus ou outro tipo de malware presente.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque não consigo ligar a minha bridge Philips Hue à Internet?

Boas, desculpem o incomodo mas voces costumam ajudar bastante as pessoas. Comprei esta semana uma bridge da philips hue e estou com dificuldades em configura-la, a terceira luz da ligação à internet fica sempre a piscar. Podiam ajudar por favor? Obrigado desde já. Juvenal Santos

Resposta:

Juvenal,

Essa luz que diz estar a piscar é a que dá a indicação de ligação à Internet. O facto de estar a piscar indica que não está a conseguir comunicar com a Internet ou com os serviços da Philips.

Uma solução que encontrámos indica que deverá configurar o endereço IP dessa brige de forma manual, para assim conseguir ter acesso sem limites à rede. Após isso, será apresentada uma atualização, que deverá fazer para que tudo funcione de forma normal e sem qualquer problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ligar uns buds Xiaomi ao Huawei GT2 Pro?

Bom dia, Recentemente adquiri uns Xiaomi Readmi Buds 4Pro. Tenho um Huawei GT2 PRO com música que agora gostaria de ouvir nos earbuds. Acontece que apesar de conseguir emparelhar ambos, assim que se ligam, a conexão vai logo abaixo sendo impossível ouvir a música. Só consigo emparelhar os earbuds com o telemóvel (Pixel 7 Pro). Alguma ajuda para que possa resolver este problema, e poder fazer as minhas corridas sem o telemóvel comigo, apenas com o relógio e os earbuds? Obrigado e continuação do bom trabalho! Boa semana! Cumprimentos Rui Rocha

Resposta:

Rui, não conhecemos qualquer problema ao fazer a ligação de uns bugs a esse smartwatch da Huawei. Na análise que fizemos a esse relógio testamos esse componente e não foi apresentada nenhuma situação anormal.

Os testes que lhe vamos propor são os óbvios, mas que não sabemos se já os fêz. Falamos de ligar outros buds ao Huawei GT2 Pro e validar se estes funcionam corretamente. Outro teste que deverá fazer, e que já indicou que fez, é ligar os buds a outro equipamento.

Uma potencial solução é fazer um reset aos Readmi Buds 4Pro, carregando no botão da caixa por 10 segundos, até a luz ficar permanente e começar a piscar depois disso. Este passo deverá resolver o problema, eliminando as ligações já existentes.

[Respondido por Pedro Simões]

Quando chega o Android 14 ao meu Xiaomi 12 T?

Olá Pplware, Li há uns dias que a Xiaomi já começou a disponibilizar o Android 14 para os seus smartphones, ainda que para alguns smartphones apenas. O curioso é que estou todos os dias a procurar a atualização e ela insiste em não aparecer no meu Xiaomi 12T. Pergunto assim se esta foi removida ou se estou a fazer alguma coisa errada, visto que a atualização insiste em não me aparecer para instalar. David Braga

Resposta:

Olá David,

Efetivamente noticiámos que a Xiaomi começou a disponibilizar o Android 14 para alguns dos seus smartphones, mas ainda numa fase muito limitada e num ambiente controlado. Isto significa que apenas alguns utilizadores vão ter acesso por agora a esta versão.

A decisão da Xiaomi permite controlar esta versão e como é entregue aos utilizadores, verificando se existem problemas ou se há uma qualquer situação anormal. Caso precisem, podem interromper a atualização, garantindo que a falha chega a um número reduzido de utilizadores.

Quanto À sua questão, o que recomendamos é que aguarda mais alguns dias, até que o Android 14 seja trazido para esse seu smartphone de forma mais alargada.

[Respondido por Pedro Simões]

