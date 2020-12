O mercado dos smartwatches tem sido uma aposta segura de muitas marcas. Estes deixaram já de ser um objeto de moda para serem uma presença constante e útil no dia a dia, em vários cenários e para os mais diferentes fins.

A Huawei está presente nesta área desde o primeiro momento, com propostas cada vez mais interessantes e completas. O mais recente smartwatch já esteve com o Pplware e por isso hoje damos a conhecer o novo Watch GT2 Pro.

Um smartwatch que se destaca pela qualidade

Trocar um relógio tradicional por um smartwatch sempre foi um dos maiores entraves à adoção destes gadgets. A forma estava sempre longe do que é esperado, mesmo com todas as vantagens inerentes. É uma resistência natural, mas que está a ser ultrapassada.

A Huawei aqui teve um papel importante, com toda a sua linha de smartwatches. Já desde o início que aposta em linhas tradicionais, sempre com os materiais mais resistentes e com as funcionalidades esperadas.

O Watch GT2 Pro é um exemplo perfeito desta filosofia da marca. Um smartwatch premium, com materiais condizentes, mas que consegue passar bem por uma peça tradicional. Neste caso concreto, adiciona ainda algumas funcionalidades que são exclusivas.

Este é um smartwatch que desde o primeiro momento impressiona pela sua qualidade de construção, com uma caixa de titânio e um vidro de safira, que garante a proteção máxima contra riscos. Também na base encontramos a presença de cerâmica, muito mais suave ao toque.

Um sistema operativo onde não falta nada

A decisão da Huawei de abandonar o WearOS e criar o LiteOS pareceu a muitos arriscada, mas a verdade é que foi um passo lógico e que hoje é bem aceite. Este relógio é a prova disso mesmo, com uma interface simples de usar e com tudo o que é necessário.

Muitos apontavam a falta de apps externas como sendo limitativo, mas a verdade é que tudo está presente, de um modo leve. Curiosamente, e ainda que de forma tímida, podemos já instalar algumas apps de terceiros, sempre via a app Saúde, da Huawei.

À parte disso, e com o que está presente, podemos ter acesso à previsão do tempo, a todos os dados de monitorização de saúde e até a controlar a câmara do nosso smartphone Huawei. Tudo muito bem organizado e, principalmente, configurável e personalizável.

Todos os alertas, sejam de mensagens, chamadas ou até de outras apps são apresentados, de modo perfeitamente legível. Rapidamente pode controlar a música que toca no smartphone, com uma interface simples. Se preferir, pode simplesmente tocar a música local.

Sensores, sensores e mais sensores

Para além de um design premium, este é um smartwatch dedicado à saúde e ao desporto. A somar à leitura do ritmo cardíaco, temos a possibilidade de medir o SpO2 (oxigenação do sangue), os níveis de stress e a qualidade do sono.

Todos os dados são apresentados nas faces do relógio, mas são também passados para a app Saúde. Aqui pode monitorizar e acompanhar estes valores. É aqui também que são registados os dados do exercício físico que vai sendo realizado.

Na vertente desportiva, o Huawei Watch GT2 Pro é uma máquina preparada para todas as atividades. Aos 10 cursos de corrida com orientação por voz, adiciona-se ainda a detecção 100 modos de desporto, como escalada, corrida exterior, remo, surf, ténis, entre outros.

De destacar que este smartwatch tem resistência à água de 50 metros sob a norma ISO 22810:2010. Assim, pode ser usado numa piscina ou no mar, sem problemas ou sem avariar. Como curiosidade temos também como atividades o esqui e o snowboard, a que se soma um treinador Pessoal de Golf.

Esqueça a bateria do Huawei Watch GT2 Pro

Esta poderia ser uma frase negativa, mas a verdade é que não podia estar mais longe da verdade. Com uma capacidade prevista para 14 dias, este relógio simplesmente dispensa a atenção nesta área.

A bateria parece não ter fim, mesmo com os sensores todos ligados e a recolher informação. Consegue, neste aspeto, colocar a concorrência longe e a precisar de carregamentos mais frequentes, o que é uma melhoria muito significativa.

Ainda no que toca à bateria e ao carregamento, o Huawei Watch GT2 Pro tem uma particularidade importante e relevante. Pode ser alimentado em qualquer carregador sem fios QI, o que simplifica este processo.

Claro que pode ser também simplesmente colocado em cima de um dos smartphones da Huawei, que com o carregamento inverso trata do assunto. Esta união perfeita mostra-se ainda mais interessante nestes pequenos pormenores.

O que vale este smartwatch?

Sim, é inegável que este é um smartwatch premium e que está no topo das ofertas que podem encontrar no mercado. A qualidade dos materiais e dos acabamentos tornam-no uma peça de eleição e que está no topo da lista.

Segue a linha das restantes propostas da marca, mas destaca-se nos pormenores. Sim, pode ser usado para atender chamadas e até para monitorizar o dia a dia, em várias áreas e vertentes que são relevantes para quem pratica desporto.

Apesar de suportar muitos desportos, este não é um relógio que deva ser usado para este fim. É bom demais para isso e arrisca-se a ter uma vida útil mais reduzida. Ainda assim, e dada a qualidade dos materiais, terá uma duração longa.

Com uma bateria única, garante uma utilização descansada e sem limites durante muitos dias. Aliado a uma estética muito interessante, o Huawei Watch GT2 Pro é definitivamente uma opção a ter em conta quando escolher um smartwatch.

Huawei Watch GT2 Pro

Galeria de imagens