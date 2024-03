Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Posso usar o meu router para me ligar ao operador?

Viva, antes de mais parabéns pelo vosso fantástico trabalho! Gostava de saber se poderia adquirir um router de ligação por fibra, sem ser de operadora de telecomunicações. Pois já por mais de uma vez tive problemas com o router da minha operadora e o tempo de espera até que o mesmo se resolvesse foi bastante grande. Obrigado desde já Paulo Guerra

Resposta:

Paulo,

O que pergunta é muitas vezes uma questão que surge a muitos dos que têm problemas com os seus operadores. Esta deveria ser a solução mais simples e mais rápida, ainda que envolva custos e despesa para os clientes.

Infelizmente a resposta depende sempre dos operadores e da forma como estes gerem as suas redes. Por norma não permitem a troca do router por outro do cliente, por várias razões.

A que mais vezes é apresentada é mesmo o controlo sobre os equipamentos que estão na sua rede e a garantia das configurações aplicadas e das atualizações de segurança destes equipamentos.

Com todos estes pressupostos, acabam por negar a vontade dos clientes e forçar os seus equipamentos. Ao mesmo tempo, há sempre a questão do aluguer destes equipamentos do operador, que ao fim de algum tempo acaba por pagar a totalidade do router.

Assim, o que recomendamos é que contacte o seu operador e questione sobre a possibilidade de colocar o seu router. Aproveite também e queixe-se dos problemas que tem experimentado, pedindo a sua resolução de uma vez por todas.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo instalar apps Windows no macOS?

Bom dia! Caros, desde já agradeço a sua atenção e disponibilidade na resposta ao email enviado. No meu caso, gostaria de colocar o Flight Simulator 2021 que tinha no Windows a funcionar no Imac, mas não consigo. Mas disseram-me que poderia fazê-lo, instalando um programa no sistema operativo da Apple, e que assim poderia correr o FS2021. Só que não sei qual é o programa e como deverei proceder/configurar para instalar o mesmo, de forma a poder correr os programas que funcionam no sistema operativo da Microsoft. Se puder ajudar-me agradecia a sua ajuda? Com os meus cumprimentos, Ruy Pacheco

Resposta:

Ruy,

Antes de mais é importante alertar que apesar de ser possível correr apps Windows no macOS, ainda que não de forma direta, nem todas vão funcionar como pretendido, por razões de compatibilidade.

Com esta informação, passamos a apresentar as 2 soluções possíveis de usar para ter as apps do Windows no macOS como pretende com o Flight Simulator 2021.

A primeira solução é o conhecido Wine, que também pode ser usado no Linux para o mesmo fim. Apesar de do Wine ser mantido para o macOS, os pacotes deixaram de ser criados e geridos. Assim, necessitará de um extra, o Wineskin para criar wrappers para as suas apps Windows.

A segunda alternativa é menos acessível, em especial por ser paga, ao contrário da anterior. Falamos do CrossOver Mac, que pode ser testado gratuitamente, mas requer um pagamento ao fim de algum tempo.

2 outras alternativas, ainda que não nativas podem ser tomadas em consideração. Falamos da instalação do Windows com o Boot Camp, se suportado, ou a instalação de uma máquina virtual do Windows e depois ter o Flight Simulator 2021 ali presente.

[Respondido por Pedro Simões]

Ajudar a encontrar um Organizador de separadores no Chrome?

Bom dia/tarde/noite. Preciso da vossa ajuda: Já faz algum tempo que vocês publicaram um artigo sobre o assunto em epígrafe, e se a memória não me atraiçoa, penso até que se tratava de uma extensão do Chrome. Usava diariamente porque era só clicar em cima e apareciam os sites (guardados por mim) e abriam todos ao mesmo tempo (e podia ser actualizada) sempre que necessário. Acontece que ao mexer num portátil antigo, aquilo lá no Chrome entrou em parafuso, e apagou-me a referida extensão, e eu não consigo lembrar-me do nome da mesma e já fiz pesquisas, mas não aparece.

Lembro que o símbolo era tipo um quadrado azul e penso que tinha uma lista branca. Se me puderem ajudar, agradeço, pois dava imenso jeito e era extremamente útil e não tinha nem anúncios nem quaisquer limitações. Grato pela atenção dispensada, fico a aguardar notícias vossas.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Com os meus cumprimentos António Duarte

Resposta:

António,

Com a informação que oferece não podemos ajudar em muito, a não ser fazer a mesma pesquisa que provavelmente já fez no Pplware. Ainda assim, vamos tentar apoiar e encontrar a extensão que tanto necessita.

Após algum tempo de procura, encontrámos o artigo que mostramos abaixo e onde poderá encontrar 2 extensões para o Chrome, dedicadas a gerir e controlar os separadores deste browser:

Esperamos que o que procura esteja ali dentro e que tenha de volta a gestão dos separadores como estava habituado.

Há ainda que ter em conta que a Google tem trabalhado esta gestão no Chrome e que atualmente esta área está muito diferente do que estava há pouco tempo.

[Respondido por Pedro Simões]

Existe algum motor de pesquisa que seja exclusivo para conteúdos de Portugal?

Bom dia

Gostaria de saber se existe algum motor de busca dedicado a regiões geográficas (por ex. pesquisas em Portugal-Língua Portuguesa) sem ter que andar a excluir os milhões de sites brasileiros que não têm qualquer relevância para pesquisas mais técnicas e locais? Ou se não existe como se pode obter o mesmo resultado nos motores de busca normais, uma vez que mesmo com a selecção "português/Portugal" o efeito é o mesmo ? Com os melhores cumprimentos João Ramos

Resposta:

João,

Uma vez que partilhamos o mesmo idioma, é natural que os motores de pesquisa agreguem os conteúdos e os apresente para todos os que falam português, sejam de Portugal, do Brasil ou de outro país que fale a nossa língua.

Uma alternativa muito simples é aceder a www.google.pt e depois da pesquisa feita, abrir as ferramentas dessa página e escolher a opção País, filtrando ai depois por Portugal.

Ainda assim, e se quer outra alternativa para conteúdos exclusivamente em português de Portugal, o ideal é mesmo usar o nosso motor de pesquisa mais conhecido e que tem muitos anos de presença na Internet. Falamos no Sapo, que ainda que tenha cada vez menos esta vertente, ainda oferece uma forma de pesquisa.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque aparece esta mensagem no meu POCO X6 Pro?

Bom dia! Comprei um POCO X6 Pro há cerca de uma semana. Ao verificar todas as aplicações que migrei para esse telemóvel, verifiquei que a aplicação E-Fatura não funciona. Passadas algumas tentativas, verifiquei que é a própria aplicação efatura que impede a utilização no telemóvel. Ou seja, sempre que eu tento abrir a aplicação aparece a informação de: "Utilização não permitida", seguida de "Por questões de segurança, esta aplicação não pode ser executada neste dispositivo". Têm algum conhecimento de bloqueios que o governo está a fazer para a utilização de aplicações em telemóveis chineses? Justifica-se este zelo? Ou a questão está relacionada com outros problemas? Grato pela atenção, João Dias

Resposta:

João,

O problema apesar de ser simples de diagnosticar, será estranho, caso não tenha alterado o seu smartphone. Essa é uma mensagem típica de uma app que está bloqueada para ser usada num equipamento com root feito.

Uma vez que não indica se fez root ao equipamento, vamos assumir que não o terá feito e que ele veio assim do fabricante. Esta não é uma situação normal, mas que poderá acontecer, dependendo do local onde o comprou.

Essa mensagem não irá desaparecer até que reverta o processo, algo que poderá encontrar na Internet e que não é complicado de realizar. Basta ter a app Magisk e seguir os passos presentes nessa mesma app.

Importa ter atenção que existem situações em que ao reverter este processo irá apagar todos os dados presente e colocar o smartphone como se tivesse saído de fábrica.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.