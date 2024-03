Apple poderá estar a trabalhar no novo MacBook com ecrã dobrável de 20 polegadas

O mercado dos dobráveis ainda está muito embrionário. Poucas são as marcas que apostam em produtos que atraem os utilizadores. Contudo, os smartphones que existem mostram caminhos alternativos ao modelo tradicional. A Apple, até ao momento, não tem mostrado grande interesse nos smartphones dobráveis, mas os rumores continuam a dar como possível o lançamento de um novo MacBook com ecrã dobrável de 20 polegadas.

Macbook poderá aparecer daqui a três anos

A oferta da Apple para a linha de portáteis contempla desde o MacBook Air de 13 polegadas (acabado de renovar com chip M3) até o MacBook Pro de 16 polegadas.

Caso os rumores mais recentes estejam certos, o próximo produto da empresa de Cupertino poderá ser um "enorme" MacBook de 20,3 polegadas. A ideia deste tamanho será trazer, pela primeira vez, um dobrável ao catálogo de ofertas Apple.

Esta é a previsão do analista Ming-Chi Kuo numa postagem no X/Twitter. Conhecido por tratar dos assuntos sobre a Apple, referiu apenas que o suposto dispositivo estaria no cronograma para entrar em produção de larga escala em 2027.

iPhone Fold alguma vez será realidade?

Desde há vários meses que se aborda a possibilidade da Apple avançar com um dispositivo dobrável. O iPhone Fold ainda não é uma realidade e há quem aposte numa estreia com um iPad que se dobra ao meio.

Segundo Ming-Chi Kuo, o MacBook de 20,3 polegadas seria o único produto dobrável da empresa com um “claro cronograma de desenvolvimento”. Esta é a terceira vez que se fala num dispositivo neste formato, já que o analista Ross Young e o site The Elec trouxeram rumores similares no passado.

Enquanto não existem mais informações, sobretudo, informações viáveis, é importante lembrar que a Asus anunciou um portátil dobrável em 2022. O Asus Zenbook 17 Fold OLED, que o Pplware analisou. Este oferece um ecrã de 17 polegadas que ocupa todo o interior do produto. O utilizador deve dobrá-la caso queira utilizar o teclado virtual.