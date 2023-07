Rumores apontam o iPad como primeiro dobrável da Apple

A Apple sabe que é inevitável entrar no mercado dos dobráveis. Contudo, tal como vimos noutras ocasiões, a empresa aguarda que a tecnologia amadureça para investir nesse caminho. Segundo alguns rumores, a gigante tecnológica estará a considerar um iPad dobrável.

Segundo um relatório publicado hoje pelo DigiTimes, o primeiro dispositivo a receber a tecnologia "dobrável" será o iPad. O que não surpreende, pois estes equipamentos, bem como, o Apple Watch, Macs, entre outros, já no passado foram os primeiros a testar e a usar determinadas tecnologias que só anos mais tarde chegaram ao iPhone, que é o principal produto da Apple.

As informações, que dizem vir da cadeia de fornecedores, garantem que a Apple trabalha no iPhone dobrável há vários anos. No entanto, o equipamento que deverá avançar para o mercado é o seu tablet. Ao escolher este equipamento, a empresa apresenta uma novidade, testa a capacidade de resposta, avalia o interesse do seu mercado e analisa o hardware no dia a dia numa situação mais "real".

Analistas parecem aceitar a possibilidade de ser o iPad o primeiro dobrável

O relatório corrobora os rumores existentes sobre um iPad dobrável. Em janeiro, o analista da Apple Ming-Chi Kuo previu que um iPad dobrável seria lançado em 2024, mas Mark Gurman da Bloomberg e o CEO da Display Supply Chain Consultants Ross Young disseram que não tinham ouvido nada sobre esse dispositivo na altura.

Kuo afirmou que o iPad dobrável teria um design totalmente novo e um suporte em fibra de carbono leve e duradouro.

Tal como os smartphones dobráveis de marcas como a Samsung ou Google, um iPad dobrável teria uma dobradiça que permitiria que o dispositivo fosse aberto e fechado como um livro, resultando num ecrã muito maior do que os modelos existentes quando é desdobrado. Um iPad dobrável provavelmente seria posicionado acima do iPad Pro de 12,9 polegadas, que tem um preço a começar nos 1.479 euros.

Tal como referimos, a Apple ainda não lançou nenhum dispositivo com ecrãs dobráveis, mas os rumores sugerem que a empresa considera todas as opções a longo prazo, incluindo um iPhone, iPad e Mac dobráveis. Resta saber se a Apple alguma vez lançará algum destes dispositivos, ou se os planos permanecerão limitados à fase de investigação e desenvolvimento.