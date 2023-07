74% não concordam com as recentes alterações feitas no Twitter

Desde que Elon Musk assumiu a liderança do Twitter que a plataforma do pássaro azul nunca mais foi a mesma. Há poucas semanas, o serviço sofreu algumas mudanças, nomeadamante a obrigatoriedade de criação de conta para a leitura de tweets e o limite de visualização do número de tweets por dia. Questionámos os nossos leitores sobre este assunto e a grande maioria dizem não concordar com estas alterações. Vamos conhecer todos os resultados.

Concordam com as recentes alterações do Twitter?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.194 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a grande maioria dos leitores, com 74% dos votos, responderam que não concordam com nenhuma das recentes alterações feitas à rede social (884 votos). Já 5% dizem que não concordam apenas com a criação de conta para ler tweets (61 votos) e 4% dizem não concordar apenas com o limite de visualização de tweets diários (43 votos).

Por outro lado, 19% dos participantes responderam que concordam com todas estas alterações (206 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão as opiniões dividem-se e mostram diferentes argumentos. No entanto, antes de apurarmos estes resultados o Twitter sofreu mais uma recente grande mudança, desta vez mais profunda, pois Elon Musk decidiu mudar o nome da rede social para X.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se concordam com as recentes alterações do Twitter.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Já teve alguma multa por conduzir enquanto usa o telemóvel? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.