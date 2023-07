Questão: Concordam com as recentes alterações do Twitter?

Desde que Elon Musk se tornou dono do Twitter, são recorrentes as notícias polémicas a envolver a plataforma. Recentemente, o serviço sofreu duas mudanças significativas: uma que limita a quantidade de tweets vistos por dia pelos utilizações e outra que impede quem não tem conta de ver as publicações. Portanto, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se concorda com as recentes alterações da rede social Twitter. Participe!

Concordam com as recentes alterações do Twitter??

Entre o dia 30 de junho e 1 de julho, os utilizadores do Twitter foram surpreendidos com duas alterações significativas na popular rede social do pássaro azul. A primeira estabelece que quem quiser ler os conteúdos da plataforma terá mesmo que criar uma conta na rede social. Portanto, sem uma conta, não vai poder ver nada daquilo que é publicado no serviço.

Depois disso, Elon Musk voltou a criar polémica ao limitar a quantidade de tweets que os utilizadores podem ver por dia. Segundo o irreverente executivo, as contas verificadas podem ver 6.000 tweets por dia; as não verificadas estão limitadas a 600 publicações vistas; e as novas contas não verificadas podem apenas ver 300 tweets. A empresa justificou a medida como sendo uma forma de "lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema".

Escusado será dizer que o descontentamento dos utilizadores se fez sentir, especialmente na plataforma, onde várias pessoas teceram comentários depreciativos sobre estas e outras medidas implementadas por Elon Musk na rede social deste que a adquiriu.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se concorda com as recentes alterações do Twitter. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Concordam com as recentes alterações do Twitter? Sim, todas.

Sim, mas apenas a criação de conta para ler tweets.

Sim, mas apenas o limite de visualização de tweets diários.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

