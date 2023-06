A história recente do Twitter está a ficar cada vez mais confusa e estranha. Depois de ter sido comprado por Elon Musk, as mudanças começaram, com muitas a não poderem ser catalogada como positivas ou até benéficas. Agora, por uma qualquer razão não conhecida, deixou de mostrar os tweets a quem não tem conta.

Mais uma mudança de Elon Musk no Twitter?

Não se sabe a razão ou sequer se é uma situação para manter no futuro, mas a verdade é que o Twitter deixou de mostrar aos visitantes as publicações da rede social. Todos os que testaram aceder sem a sua conta autenticada, tiveram este novo cenário.

A página que é mostrada agora aos utilizadores pede que estes se autentiquem com uma conta Google, Apple ou com o seu nome de utilizador e palavra-passe. Todos os que não tiverem este elemento, têm mesmo de criar uma conta.

Só após realizarem esse passo é que este bloqueio é removido e dado acesso aos utilizadores para visitarem uma conta ou consultarem um feed para se manterem informados. Esta é uma situação que não era esperada e que surgiu durante o dia de hoje, sem qualquer alerta da rede social de Elon Musk.

Sem conta não vai ver os tweets publicados

Na verdade, o acesso aos tweets e às publicações desta rede social não eram completamente abertos e os utilizadores não autenticados tinham alguns limites. Ainda assim, estes podiam consultar uma quantidade de publicações grandes, não precisando muitas vezes de contas.

Isso muda agora de forma abrupta e sem qualquer informação do Twitter sobre este passo e esta mudança radical. Certamente que muitos vão deixar de consultar de vez esta rede social, viso que não pretendem ter conta na rede social que até já abandonaram.

Este é mais um passo anormalmente estranho que Elon Musk e a sua equipa dão. As visitas já eram limitadas, mas agora passam a ser completamente barradas a quem não tem ou não quer ter uma conta para ver o que andam a publicar no Twitter. Resta saber se é uma decisão consciente ou se será apenas mais uma das muitas falhas que o Twitter tem tido.