O Twitter tem procurado reinventar-se e apresentar novidades que mantenham os utilizadores nesta rede social. Com a concorrência a crescer, a rede social de Elon Musk prepara novas funcionalidades. Do que foi visto, em breve terá também chamadas de vídeos e de voz.

A prestação do Twitter nos últimos tempos não tem sido constante. Se por um lado trouxe novidades que atraíram os utilizadores, por outro tem tido um registo de problemas e de más decisões que colocaram muitos dos seus criadores de conteúdos em dúvida sobre a sua permanência.

Claro que a equipa de programadores presentes continua a apostar em novas funcionalidades, para tornar a rede melhor. Isso foi visto agora numa publicação de Andrea Conway, o Designer de Produto Sénior no Twitter, onde mostrou aquela que deverá se a próxima novidade da rede de Elon Musk.

Do que pode ser visto, está a ser preparada a chegada das chamadas de vídeo e de voz. Estas vão reforçar as capacidades das mensagens diretas, podendo a qualquer momento de uma conversa ser feita a chamada, seja de que tipo for.

Não se sabe ainda em que moldes esta novidade vai ser implementada no Twitter, mas o mais provável é que seja integrada no Blue. Esta é a subscrição paga da rede social de Elon Musk e dá já acesso a muitas funcionalidades únicas e exclusivas para os assinantes.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…