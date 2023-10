Empresa de software chamada Threads diz que a Meta a expulsou do Facebook

Uma empresa de software chamada Threads Software Limited está a ameaçar uma ação legal contra a Meta por causa da utilização do nome Threads. A empresa, que afirma ser proprietária da marca registada "Threads" desde 2012, fabrica um "centro de mensagens inteligente" que utiliza IA para ajudar as empresas a controlar chamadas telefónicas, e-mails e outras mensagens.

A Threads Software Limited afirma que os advogados da Meta fizeram quatro tentativas separadas, começando em abril de 2023, para comprar o domínio threads.app da empresa de software e, eventualmente, encerrar sua conta no Facebook. "Todas as ofertas foram recusadas", disse a empresa num comunicado.

Ficou claro para o Instagram da Meta que o domínio não estava à venda.

Em julho de 2023, a Meta anunciou a sua rede social "Threads" e removeu a empresa de software do Facebook.

A empresa de software disse que está a dar à Meta 30 dias para "parar de usar o nome Threads" e que "entrará em contacto com os tribunais do Reino Unido" se a empresa se recusar a fazê-lo. No comunicado, o diretor executivo da Threads Software, John Yardley, afirmou que "não foi uma decisão fácil" aceitar a Meta, mas que o "negócio enfrenta agora uma séria ameaça de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo".

A fabricante de software não estava sozinha

Não está claro quanto dinheiro a Meta pode ter oferecido pelo threads.app, mas as declarações de Yardley oferecem uma rara visão do tipo de negociações nos bastidores que podem acontecer para garantir um domínio ou nome de utilizador.

Também vale a pena notar que a fabricante de software não era a única empresa a usar o nome Threads na altura em que a Meta lançou o seu concorrente do X. A American Threads, empresa de moda, tinha o username @threads no Instagram na altura do lançamento do serviço. A Meta utilizava @threadsapp no Instagram e threadsapp.net no Threads.

Já a revista Magazine nunca comentou diretamente a forma como a sua conta mudou de mãos, mas escreveram sobre a mudança de nome no Facebook.

Com o toque de um interruptor, a nossa identidade foi subitamente diluída, e vimos o nosso nome a ir pelo cano abaixo e a ser lavado por algo sobre o qual não tínhamos qualquer controlo.

Escreveu o cofundador da revista num blog que entretanto foi apagado. A revista usa agora o nome Vahna.

A Threads Software Limited está à espera de um resultado diferente

Nos últimos 10 anos, fizemos um grande investimento no nome Threads e não queríamos ter de anular esse investimento simplesmente porque a Meta gostou do nome que já tínhamos criado para um serviço de mensagens. Se mudássemos o nome do serviço simplesmente para evitar confusão com o produto da Meta, poderíamos atrasá-lo suficientemente para perdermos essa liderança tecnológica.

Escreveu num blog.

