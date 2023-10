Há já muito que as apps da Google abandonaram os smartphones da Huawei, por decisão do governo dos EUA. Esta foi uma decisão complicada, mas que rapidamente foi ultrapassada pela marca. Curiosamente, e mesmo depois de muitos anos, há uma app da Google que está agora a ser marcada como maliciosa nos smartphones da Huawei.

Apesar de ter perdido o acesso a todas as apps e ao ecossistema Android, ainda existem muitos smartphones que funcionam com todas as apps e serviços da gigante das pesquisas. Estes são anteriores à proibição e continuam, nos dias de hoje com todas as funções ainda ativas.

A mais recente novidade vem do próprio ecossistema Huwei, onde estes smartphones apresentam um problema curioso. A app Google é marcada como maliciosa e os utilizadores não a podem usar como faziam até há poucos dias.

A Huawei marca esta app da Google, indicando ser o vírus "TrojanSMS-PA", dizendo que está infetada. O alerta surge de forma ocasional, avisando o utilizador que a app "representa um risco elevado".

Esta aplicação foi detetada a enviar SMS de forma privada, incentivando os utilizadores a pagar com conteúdo adulto, descarregando/instalando aplicações de forma privada ou roubando informações privadas, o que pode causar danos à propriedade e fuga de privacidade. Recomendamos desinstalá-lo imediatamente.

Alguns utilizadores reclamam que tentar remover a app dos smartphones Huawei não tem nenhum resultado, não realizado esse passo. Outros referiram que ao limpar a cache dessa app o problema parece desaparecer, ainda que existam casos em que não teve funcionou como esperado.

A explicação provável para esta situação anormal é mesmo a existência de um problema no software da Huawei. Este estará a identificar incorretamente a app Google como sendo maliciosa e a apresentar uma mensagem incorreta aos utilizadores destes smartphones.

Esta não é, na verdade, uma situação nova. Já por diversas vezes outros fabricantes tiveram o mesmo comportamento relativamente a outro software e apps. Estes sistemas automáticos acabam por marcar incorretamente as app como maliciosas e assim impedir os utilizadores de as usar.