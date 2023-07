As atualizações do Android são um tema recorrente e que todas as marcas querem abraçar e melhorar. Com os novos Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 a chegar, a Samsung pode ter uma surpresa para os utilizadores nesta área.

5 anos de atualizações Android nos Samsung dobráveis

É hoje pelas 12 que a Samsung vai mostrar os seus novos smartphones de topo dobráveis. Os Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 vão mostrar-se com toda a sua novidade, elevando ainda mais esta área, que a empresa parece ter tomado para si como referência e onde está já a dar cartas frente a uma concorrência cada vez mais capaz.

A poucas horas das novidades serem conhecidas, surgiu mais uma informação importante e que poderá mudar o cenário do que o Android oferece. O site da operadora francesa Koesio revelou demais e acabou por mostrar alguma informação relevante e que será conhecida hoje.

No site dedicado aos Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 estava presente a informação sobre as atualizações que devem estar disponíveis para estes modelos. Ao contrário do que a marca oferece até agora, os novos smartphones dobráveis da Samsung devem passar a ter 5 anos de atualizações do Android.

Great news: Samsung’s partner in France koesio mentions that Galaxy Z Flip5 and Z Fold5 will get "5 years of Android OS version" upgrades.



Apart from this, the promo page pledges "7 years parts availability" so you can get proper repair support for an extended period. pic.twitter.com/gi6VLBZfYV — (@imAlter_ego) July 25, 2023

Galaxy Z Fold 5 Z Flip 5 com mais novidades nesta área

Claro que a somar a isso vão estar também 5 anos de atualizações da One UI, que a é a personalização do Android que a Samsung faz. Algo que não foi revelado nesta informação revelada é o tempo de atualizações de segurança que vai ser garantido. No entanto, a marca deverá manter os 2 anos adicionais que oferece agora.

Curiosamente, a informação do período mais alargado de atualizações surge na área associada à responsabilidade ambiental. Será algo lógico, uma vez que ao garantir mais tempo de atualizações Android, garante também uma vida maior ao Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

Nesta área fica também presente a informação de que os novos smartphones dobráveis da Samsung vão ter sete anos de suporte técnico com peças disponíveis para substituição. A marca ainda destacou a presença de materiais reciclados na construção do aparelho, como vidro, plástico e alumínio.