Polestar Phone: a marca de carros vai lançar um telefone?

Se a Xiaomi pode fazer um carro, por que razão não poderá a Polestar fazer um smartphone? Estas investidas não são novas, ainda nos lembramos dos rumores do telefone Tesla. Também temos na memória o emprestar da imagem Porsche aos telemóveis da Huawei, entre vários outros exemplos. Contudo, a novidade que trazemos hoje é mesmo o Polestar Phone. Vamos então a detalhes!

Polestar Phone... um hino ao design

A Polestar Motor, uma empresa do grupo chinês Geely, está a manter os detalhes do seu próximo telemóvel em segredo, mas revelou uma "nova experiência" num vídeo que será lançado a 16 de abril.

Na verdade, o telemóvel foi anteriormente confirmado como sendo um Meizu 21 Pro com nova marca

O pequeno vídeo teaser mostra um telemóvel com um ecrã direito, com o carro elétrico Polestar 4 no ecrã.

O telemóvel é acompanhado por um cabo de carregamento em dourado-sueco, que corresponde à cor do cinto de segurança de um automóvel Polestar com Pack Performance.

Este telemóvel, que já tinha sido divulgado em março, foi confirmado, como referido em cima, como sendo uma versão rebatizada do Meizu 21 Pro.

A diferença mais notória é o logótipo. Ambos os telemóveis são fabricados pela Zhuhai Meizu Technology Co., Ltd.

Um Android com muita performance

Com base em fugas de informação anteriores sobre o Meizu 21 Pro, estas serão algumas das especificações esperadas:

Processador : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memória RAM : até 16 GB de RAM

: até 16 GB de RAM Armazenamento : 1 TB de armazenamento

: 1 TB de armazenamento Ecrã : LTPO de 6,79 polegadas Resolução : resolução 2K+ e 120 Hz e um sistema de dissipação de calor VC de 4651 mm².

: LTPO de 6,79 polegadas

O 21 Pro também oferece funcionalidades como um sensor de impressões digitais ultrassónico no ecrã, um anel RGB-LED inteligente Aicy, um IR blaster e colunas de som duplas.

As opções de conetividade incluem Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4, NFC e uma classificação IP68 de resistência à água e ao pó.

Preço e disponibilidade

Para já não se sabe se este equipamento será apenas para o mercado chinês ou irá transpor fronteiras. Sabe-se, sim, que este smartphone tem um preço inicial de 4.999 Yuan na China. Num câmbio direto daria em Portugal ago como 660 euros.

Marcas de carros a fazer smartphones e marcas de smartphones a fazer carros.