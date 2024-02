Polestar 4 chega finalmente à Europa e promete autonomia de até 610 km

A Polestar tem estado a preparar novidades e agora surgiu a mais recente. O Polestar 4 atingiu oficialmente dois mercados importantes para a marca esta quarta-feira. A marca lançou o seu novo SUV Coupe na Europa e na Austrália, com alcance WLTP de até 610 km.

Foi em abril do ano passado que a Polestar revelou o Polestar. Na altura a marca designou-o como a "nova geração de SUV coupé". Este é o segundo SUV totalmente elétrico da marca, depois do Polestar 3. Está posicionado entre Polestar 2 e Polestar 3 em termos de tamanho e preço. O veículo foi projetado para máxima eficiência.

A Polestar iniciou a produção em novembro, com os primeiros clientes a receberem os seus veículos na China até ao final do ano. Na China, foram entregues até o final de 2023 880 Polestar 4. Agora, o Polestar 4 está final e oficialmente à venda na Europa e na Austrália.

O Polestar 4 é o carro de produção mais rápido da marca até agora. Com até 544 cv (400 kW), pode acelerar de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos. O novo SUV Coupe da Polestar está disponível em variantes de motor duplo e único, com uma bateria de 100 kWh. Custará a partir de 63.200 euros na Europa e a produção está prevista para começar em meados de 2024, com as primeiras unidades a serem entregues em agosto.

Com a janela traseira removida, o teto de vidro estende-se para lá dos passageiros traseiros. O interior inclui um sistema de infoentretenimento de 15,4″ com sistema operativo Android Auto. Inclui Google integrado, com Google Assistant, Google Maps e Google Play. Um display de 10,2″ está instalado à frente do volante. A Polestar também incluiu um head-up display com área de projeção de 14,7″.

O acabamento Long Range Dual Motor oferece 544 cv (400 kW) de potência com alcance WLTP direcionado de até 580 km. Quando o motor dianteiro não for necessário, ele será desligado para maximizar o alcance e a eficiência. A variante Single Motor inclui um motor elétrico traseiro com 272 cv (200 kW) traseiro e autonomia WLTP de até 610 km. Ambas as variantes incluem carregamento de até 200 kW DC e 22 kW AC.

O Plus Pack agrega conforto e tecnologia, enquanto o Pro Pack ganha rodas de 21″ e pequenas mudanças de design. O Pilot Pack da Polestar inclui Pilot Assist e outros recursos de segurança. Enquanto isso, o Performance Pack ganha desempenho com rodas de 22″, ajuste de desempenho no chassi e elementos dourados suecos.