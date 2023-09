Conheça o novo eCitan da Mercedes – a versão elétrica do clássico comercial

O eCitan é o mais recente membro da família de veículos comerciais ligeiros elétricos da Mercedes-Benz. Esta proposta, disponível nas versões Furgão e Tourer, pode ser carregada dos 10% aos 80% em apenas 38 minutos, e a promessa é que se vai adaptar a todas as necessidades do seu negócio. Fomos conhecer a versão elétrica deste comercial.

Os carros elétricos procuram alargar a sua presença, integrando propostas destinadas às empresas e às suas atividades comerciais diárias.

Se, por um lado, já falámos várias vezes dos transportes pesados e das alternativas disponíveis para os tornar mais ambientalmente verdes, por outro, temos os ligeiros, igualmente destinados ao âmbito comercial, mas numa dimensão menor. Em termos de ligeiros comerciais, já começamos a conhecer opções.

Exemplo disso é o eCitan, que reescreve a história do veículo comercial ligeiro da Mercedes-Benz, eletrificando-o, e aproximando-o da vontade do mercado.

A Sociedade Comercial C. Santos já tem o novo Mercedes-Benz eCitan disponível e o Pplware foi conhecê-lo.

eCitan eletrifica aquele que é um veículo comercial clássico

Com o eCitan, a Mercedes-Benz Vans lança um veículo comercial ligeiro compacto sem emissões locais para uma ampla gama de utilizações possíveis nas tarefas de distribuição no centro da cidade, prestação de serviços e em operações de transporte.

A eletrificação é uma realidade em vários segmentos dos veículos comerciais, mas nos segmentos mais compactos, por norma mais procurados para uma utilização mais urbana, essa aplicação pode fazer ainda mais sentido, dado que numa curta paragem – por exemplo, ao almoço – o veículo pode recuperar energia suficiente para manter intacta a operacionalidade.

Explicou Patrícia Almeida, chefe de vendas de veículos comerciais ligeiros da Sociedade Comercial C. Santos.

O modelo eCitan chega na versão Furgão (mercadorias) e Tourer (passageiros), com duas variantes de comprimento: Standard (4498 mm) e Longo (4922 mm) - no Tourer a variante mais comprida só poderá ser encomendada mais tarde, na Sociedade Comercial C. Santos.

Indo diretamente ao que importa: a capacidade de carga do Mercedes-Benz eCitan é comparável à do Citan com motor a combustão. Para a versão Furgão Standard são 2,52 m3 e até 544 kg, e para a versão Longo são 3,24 m3 e até 722 kg.

O comprimento do compartimento de carga é de 3,05 m para a versão Standard e 3,41 m para a versão Longo.

Como se comporta este elétrico comercial ligeiro?

O motor elétrico do eCitan tem uma potência máxima de 90 kW (122 cv) e um binário de 245 nm. Além disso, tem baterias de iões de lítio de oito módulos com uma capacidade útil de 45 kW, sendo a autonomia do modelo de até 284 km (consumo combinado de 19,16 kWh/100 km).

O carregamento da bateria em wallboxes de 11 kW (carregador interno de série) demora cerca de 4,5 horas. Em alternativa, o Mercedes-Benz eCitan pode ser carregado em 2h50 em wallboxes de 22 kW.

Nas estações de carregamento rápido, a bateria de 45 kWh é carregada de 10% a 80% em 38 minutos com o carregador CC de 80 kW.

As versões Furgão e Tourer do Mercedes-Benz eCitan estão disponíveis nas linhas de equipamentos BASE e PRO, sendo que qualquer uma dispõe de:

Série de sistema de áudio Mercedes-Benz;

Banco do condutor com regulação em altura;

Ar condicionado;

Vidros dianteiros elétricos com função de conforto;

Revestimento plástico no compartimento de carga.

A linha PRO tem atualizações visuais e ainda mais funcionalidades. Destaque para o sistema de multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Esta tecnologia apresenta um conceito de funcionamento intuitivo através do ecrã tátil de 7 polegadas ou dos botões touch control, no volante.

Relativamente aos preços, o eCitan Furgão Standard BASE é proposto a partir de 35.030 euros (sem IVA), o eCitan Furgão Longo BASE a partir de 36.470 euros (sem IVA), o eCitan Tourer Standard BASE a partir de 37.630 euros (sem IVA) e o eCitan Tourer Longo BASE a partir de 39.130 euros (sem IVA).