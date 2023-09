Uma das grandes valências, desde há muitos anos, dos smartphones Android é a sua capacidade de usar um cabo USB-C para carregar outros dispositivos utilizando a sua própria bateria. Agora, com o iPhone 15 e a sua porta USB-C, chegou a hora de fazer também o inverso e ajudar os Androids que precisam de carga. Aliás, quem diz os Androids diz outros dispositivos!

iPhone 15 poderá fornecer energia aos Android... e vice versa!

Desde a adoção do USB-C nos telemóveis Android em 2015, praticamente todos os dispositivos têm a capacidade de utilizar a bateria para carregar outro dispositivo, mesmo que seja outro telemóvel. Na prática, significa que está sempre a transportar uma powerbank consigo, desde que tenha carga de sobra, claro!

Embora os telemóveis Android possam partilhar a sua carga com os iPhones desde que a Apple adotou os cabos USB-C para Lightning há alguns anos, isso não tem sido possível no sentido inverso.

Com a adoção do USB-C na série iPhone 15, no entanto, isto muda, e já temos a prova de que os dispositivos da Apple podem partilhar energia com os telemóveis Android.

Numa breve curta-metragem no YouTube, a PetaPixel testou a partilha de energia entre um Google Pixel Fold e um iPhone 15 através de um cabo USB-C, e o iPhone começa imediatamente a partilhar a sua energia com o Pixel ao ligar o cabo. Vejam o vídeo.

Isto também é facilmente possível no sentido inverso.

Alguns telemóveis Android têm a capacidade de controlar a forma como o USB é utilizado quando um cabo é ligado. Opções do tipo "Carregar o dispositivo ligado" - que não existe em todos - permite aos utilizadores gerirem a forma de dar energia a terceiros.

Como tal, e como se pode ver no vídeo, esta funcionalidade de carregar outros dispositivos poderá ter no Android uma opção que controla, mas no iOs essa opção será "dar sempre de forma nativa".

Quando é que se pode realmente fazer isto?

Na verdade, não é o tipo de recurso que é usado com muita frequência. Até porque a energia não sobra nos Android, como não sobra nos iPhones. Mas uma coisa é certa, agora, é mais fácil um Android salvar um iPhone, assim como um iPhone 15 pode salvar um Android. Claro, esta porta USB-C do Série 15 será igualmente fundamental para podemos ligar o carregador do Apple Watch ou ligar um cabo USB-C aos AirPods, por exemplo.

Seja como for, aparecerão outras opções no iOS para gerir também este novo cenário, até por questões de segurança, dado que já existiam para ligações via cabo Lightning. O Pplware terá oportunidade em breve de analisar o iPhone 15 Pro Max e este será um dos testes que certamente faremos.

Leia também: