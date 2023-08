Desde cedo que o tema das atualizações assombra o Android e os diferentes fabricantes. A Google aplica as suas regras, mas nem sempre com o sucesso esperado. Um novo rumor, mostra agora que a Google poderá dar o exemplo e trazer para o Pixel 8 o mesmo tempo de atualizações do iPhone.

O tema das atualizações tem-se arrastado no Android há muitos anos. As marcas têm crescido e mudado, mas ainda estão longe do que a Apple oferece ao iPhone, onde o mínimo são 5 anos de novas versões, em especial com as melhorias de segurança.

Com marcas como a Samsung ou Xiaomi o cenário tem mudado e oferecem já até mais do que a própria Google. Estas garantem já 4 anos de atualizações do Android e mais 2 anos de correções de segurança, o que as coloca no topo neste campo.

Um novo rumor vem agora revelar que este cenário poderá mudar em breve, pelo menos no campo da Google. Com o Pixel 8 a gigante das pesquisas deverá apresentar uma nova filosofia, aumentando o tempo de atualização para se aproximar significativamente do que a Apple dá ao iPhone.

A razão para esta mudança deverá estar no controlo que a Google já tem no seu SoC proprietário, o Tensor. Ao ter cada vez mais confiança nesta sua proposta, a gigante das pesquisas consegue garantir o comportamento e a maturidade para o fazer ser usado por mais anos e com novidades no Android.

Se se confirmar, esta será uma mudança importante para a Google e para o Android. A empresa está por agora a ser batida por alguns dos seus parceiros e a garantir apensa 3 anos de atualizações do Android, algo que é manifestamente pouco, visto controlar todo o desenvolvimento do sistema operativo.

Resta assim aguardar pela chegada do Pixel 8, que provavelmente será até vendido em Portugal. Com este novo smartphone a Google irá mudar muito e procurar que seja o pináculo do que o Android pode oferecer aos utilizadores atualmente.