A Google tem procurado melhorar o Android em muitas áreas, não apenas na segurança e na sua interface. Agora, e fruto de mudanças no Android Runtime (ART), as apps estão mais rápidas a arrancar, o que é um ganho importante para os utilizadores.

Apesar de não ser conhecido por todos, o Android Runtime (ART) desempenha um papel essencial no sistema da Google este é o responsável por executar apps neste sistema e tem sido atualizado por atualizações do Google Play desde o Android 12.

Agora houve mudanças grandes no Android Runtime e a Google fez questão de partilhar as novidades mais recentes sobre do ART e as próximas mudanças que se podem esperar. Dado ser essencial, o foco foi na otimização e na criação de novidades importantes para as apps que temos nos smartphones.

O dado mais importante e mais relevante é mesmo a melhoria aplicada na versão 13 do Android Runtime. A Google revelou que esta versão teve ganhos significativos e que isso se reflete nas apps, que agora arrancam 30% mais rápido.

O processo de teste para as atualizações do Android Runtime é complexo e demora muito tempo. Envolve compilar mais de 18 milhões de APKs e executar testes de compatibilidade de apps e benchmarks de arranque, desempenho e memória numa variedade de dispositivos Android.

O ART 14 será lançado nos próximos meses, em conjunto com a atualização do sistema operativo da Google. Trará um novo compilador e otimizações de tempo de execução que melhoram o desempenho e reduzem o tamanho do código. A somar a isso, vai também chegar o OpenJDK 17.

Estes ganhos são importantes e mostram como o Android melhora. O Android Runtime evoluirá ainda mais e dará aos smartphones melhores níveis de desempenho, algo que todos os utilizadores querem, em especial para usarem melhor as suas apps favoritas.