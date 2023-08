Foi durante o fim de semana que o mais recente problema do X, conhecido antes como Twitter, apareceu. Do nada, e sem qualquer justificação, todas as imagens e links anteriores a 2014 desapareceram ou deixaram de funcionar. A causa afinal estava num simples bug, que, entretanto, já foi resolvido.

Os problemas e as falhas parecem acumular-se no X. A rede que Elon Musk comprou, e que fez questão de mudar até o nome, está a perder a atração e a ser uma verdadeira fonte de problemas para os utilizadores, que desesperam nesses momentos.

Na grande maioria das vezes estas situações anormais resultam de decisões e de vontades estranhas do seu novo dono. Elon Musk aparentemente sabe o que quer, o que nem sempre se ajusta e adequa ao que os utilizadores esperam do X ou de outra qualquer rede social.

More vandalism from @elonmusk. Twitter has now removed all media posted before 2014. Thats - so far - almost a decade of pictures and videos from the early 2000s removed from the service.



For example, here’s a search of my media tweets from before 2014. https://t.co/FU6K34oqmA — Tom Coates (@tomcoates) August 19, 2023

Com um impacto grande, a mais recente falha parecia ter eliminado tudo o que eram elementos multimédia do X, anteriores a 2014. As imagens simplesmente desapareceram e deixaram de ser apresentadas, com os links a falharem no momento do redirecionamento.

As queixas depressa subiram de tom, com os utilizadores a procurarem saber mais sobre o problema ou a sua origem. O silêncio foi a resposta, com muitos a especularem que a origem estava na mudança do domínio tiwtter.com para x.com.

Over the weekend we had a bug that prevented us from displaying images from before 2014. No images or data were lost. We fixed the bug, and the issue will be fully resolved in the coming days. — Support (@Support) August 21, 2023

Agora, a conta de suporte do X veio finalmente trazer alguma luz sobre o assunto e esclarecer um pouco mais. Sem referir as causas, explicou que nada terá sido perdido e que nos próximos dias estará tudo de volta ao que era antes.

Mais uma vez tudo é fruto de um problema dentro da estrutura do X e sem que se conheça a verdadeira causa. O mais intrigante mesmo é a data em que o problema se manifestava, ou seja, o ano de 2014. Elon Musk desta vez poderá estar ilibado e não ser a causa direta do problema.