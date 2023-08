Twitter/X apaga fotos de publicações anteriores a 2014

O X, a tal rede social que já se chamou Twitter, todos os dias aparece com uma novidade, normalmente das que irritam os seus utilizadores. Desta vez detetou-se que foram apagadas imagens das publicação anterior a 2014. Terá sido um "bug" ou começou uma nova limpeza?

A rede social X, que era anteriormente conhecida como Twitter até a sua recente mudança de marca, tem um problema com a exibição de posts antigos que continham imagens anexadas ou hiperligações convertidas com o encurtador de URL embutido no Twitter.

Não se sabe ao certo quando começou o problema, mas há já queixas, entre elas a de Tom Cosates que diz mesmo ser 2vandalismo de Elon Musk".

Segundo parece, este problema estará a afetar os tweets publicados antes de dezembro de 2014, a julgar pelos posts visíveis na nossa própria conta, como podem ver aqui.

Em relação a outros conteúdos multimédia, o Twitter só adicionou suporte nativo para imagens em 2011 e vídeos integrados em 2016, mas os links para o YouTube, por exemplo, são agora apenas texto com um URL t.co que não funciona.

Ontem, sábado, de tarde, segundo alguns testemunhos, a falha retirou a imagem de um dos tweets mais famosos de sempre (na altura em que ainda se chamavam tweets), esta selfie publicada pela apresentadora dos Óscares de 2014, Ellen DeGeneres, ladeada por celebridades como Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e outras, tirada durante a transmissão do espetáculo.

Como na altura foi noticiado, esta imagem rapidamente se tornou a "mais retweetada de sempre", com mais de 2 milhões de partilhas na plataforma.

Até ao momento da notícia, não vimos nenhum comentário público do proprietário Elon Musk ou da CEO do X, Linda Yaccarino, sobre o problema, mas nalgum momento da noite de sábado/madrugada de domingo, a famosa foto deste post foi restaurada.

Apesar da especulação de que poderia ser uma medida intencional de redução de custos por parte de Musk, o facto de alguns meios de comunicação não terem sido afetados, sugere um erro ou uma falha de qualquer tipo, um dos muitos que surgiram desde a aquisição e os despedimentos em massa do ano passado.

Há também pelo menos uma outra imagem antiga tweetada que ainda funciona - a que foi publicada na conta do Presidente Barack Obama depois de vencer a sua campanha para a reeleição em 2012, mostrando um abraço entre ele e a Primeira Dama.

Não é claro se essa imagem foi restaurada manualmente, mas ainda era visível no sábado à tarde, segundo informações.

O momento para o corte nas imagens e links parece relacionado a mudanças que o Twitter fez em 2016, quando adicionou os "URLs aprimorados" para mostrar visualizações de sites vinculados e anexos nativos que não contavam com o limite de 140 caracteres do Twitter.

De acordo com a documentação do programador, os metadados para estas adições "começaram a surgir" em dezembro de 2014.

In March 2012, the expanded URL enrichment was introduced. Before this time, the Tweet payloads included only the URL as provided by the user. So, if the user included a shortened URL it can be challenging to match on (expanded) URLs of interest. With both Historical PowerTrack and the Search APIs, these metadata are available starting in March 2012.

In July 2016, the enhanced URL enrichment was introduced. This enhanced version provides a web site’s HTML title and description in the Tweet payload, along with Operators for matching on those. With Historical PowerTrack, these metadata become available in July 2016. With the Search APIs, these metadata begin emerging in December 2014.

In September 2016 Twitter introduced ‘native attachments’ where a trailing shared link is not counted against the 140 Tweet character limit. Both URL enrichments still apply to these shared links.