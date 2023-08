Terror dos infratores! Já há radares de velocidade com IA

Os radares de velocidade usados pelas autoridades têm vindo a evoluir. Se há uns anos apenas haviam radares de velocidade instantânea, hoje em dia já não é bem assim. Sabia que já há radares de velocidade com Inteligência Artificial?

É caso para dizer que a Inteligência Artificial (IA) serve para tudo e mais alguma coisa. No segmento da segurança rodoviária, há agora também radares com IA. Um dos primeiros radares de velocidade com tecnologia baseada em IA foi instalado no Reino Unido. De acordo com as informações, em apenas três dias foram registadas cerca de 300 multas. Do total de multas, 117 foram pelo uso de telemóveis ao volante e 180 pelo facto dos condutores não usarem cintos de segurança.

Em 2022 já tinham sido realizados teste com esta tecnologia. Num teste de apenas 15 dias foram detetados mais de 600 infrações.

Inteligência Artificial resolve as limitações dos radares de velocidade

Recorrendo à IA, é possível ultrapassar as limitações das câmaras e dos próprios radares. É importante referir que, apesar de toda a tecnologia, nesta primeira fase de implantação, as fotografias ainda são avaliadas por seres humanos.

A IA tem vindo a ajudar a categorizar as infrações de forma muito mais rápida e eficiente do que o sistema atual. Todo o sistema faz parte do projeto Vision Zero.